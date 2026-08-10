Yuvamız İzmir'de üçüncü indirim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eğitimde fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda Yuvamız İzmir Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezleri'nde üçüncü kez ücret indirim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından önce 10 bin liradan 5 bin liraya, ardından 4 bin liraya düşürülen aylık ücret, 2026-2027 eğitim döneminde 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Zam bekledikleri bir dönemde indirim haberiyle karşılaşan veliler, kararın aile bütçelerine önemli katkı sağlayacağını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.