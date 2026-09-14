Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yüksekten düşen işçi öldü
Zonguldak Kilimli'de ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 1 işçi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti
Giriş: 14 Eylül 2026 - 01:27 Güncelleme:
Kilimli ilçesine bağlı Damarlı mevkisinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan Mustafa Boşnak (41), ocak içerisinde yüksekten düştü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, ekipler, yaptıkları kontrolde, Boşnak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerce inceleme yapıldı. Boşnak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
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Öte yandan, maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen M.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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