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Eserlerinde şakayla ciddiyeti, oyunla gerçeği bir arada vererek kalıplaşmış kuralları yıkan, ezberleri bozan ve elli yıllık ömrüne 23 oyun sığdıran Memet Baydur’un 2 perdelik bu oyunu, gerçeklik kavramı üzerine düşündüren, yaşamın anlamını sorgulatan bir eser olarak Türk tiyatrosunun eşsiz yapıtları arasında yer alıyor. Oyunda iç hesaplaşmaları içinde yalnızlıklarını kırmaya çabalayan bir adam ve bir kadının resmi çiziliyor. 'Güne Bakan Cam Kırıkları', tek kişilik hayatlarında yaşayan iki yalnız insanın yalan, gerçek, kahkaha, gözyaşı dolu hikayelerini anlatıyor.

16'ncı Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Almıla Uluer Atabeyoğlu ve yine çok ödüllü oyuncularımızdan Kerem Atabeyoğlu’nun yönettiği ve oynadığı “Güne Bakan Cam Kırıkları”, Mecburi İstikamet Yapım tarafından sahnelenirken, oyunun yaratıcı kadrosunu oluşturan ışık tasarımında Ayşe Sedef Ayter, müzik ve fotoğraf direktörlüğünde Efe Bahadır bulunuyor. Oyunun besteleri İklim Tamkan, afiş tasarımı ise M.K. Perker imzası taşıyor.

'Güne Bakan Cam Kırıkları', 12 Nisan Salı günü saat 20.30’da Cevahir Sahne'de ve 13 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da ise Akaretler Minoa’da seyircilerle buluşacak