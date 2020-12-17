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Günel Zeynalova kimdir? Şarkıcı Günel Zeynalova aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Günel Zeynalova kimdir? Sorusu Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk olmasının ardından merak konusu oldu. İbrahim Tatlıses'in 13 yaşındayken izleyici karşısına çıkardığı Günel Zeynalova değişimiyle izleyicileri şaşırttı. Peki, Günel Zeynalova kimdir? Şarkıcı Günel Zeynalova aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Günel Zeynalova kimdir? Şarkıcı Günel Zeynalova aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

İbrahim Tatlıses'in "Oy Didem" klibiyle 13 yaşındayken izleyici karşısına çıkarttığı Günel Zeynalova, Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına konuk olmasının ardından merak konusu oldu. Değişimiyle herkesi şaşırtan Zeynalova, küçük yaşlarda Türkiye'de tanınmıştı. Geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olan Günel Zeynalova, şarkıları ve yeni imajıyla araştırılmaya başlandı. İşte Güney Zeynalova hakkında bilgiler...

GÜNEL ZEYNALOVA KİMDİR?

Günel Zeynelova 25 Ekim 1985 senesinde Azerbaycan'ın Ağdam kentinde dünyaya gelmiştir. Günel Zeynelova, aslen Azerbaycanlı'dır.

Günel Zeynelova, eğitim hayatını Bakü’de tamamlamıştır. Müzisyen bir ailede yetişen Günel Zeynelova, çocukluğundan beri müzikle iç içe olmuştur. Babası klarnet annesi piyona çalan Günel Zeynelova küçük yaşlarda çeşitli enstrümanlar öğrenmiştir.

1998 yılında İbrahim Tatlıses Azerbaycan‘ın başkenti Bakü’de verdiği konserde Günel’in hayatı değişti. Sahneye fırlayan ve Sibel Can’dan Padişah şarkısını söyleyerek İbrahim Tatlıses’i kendisine hayran bırakan Günel, daha sonra İstanbul’a yerleşti.

1999 yılında Ne olur Allahım albümü ile ilk defa Azeri Kızı Günel olarak sevenleri karşısına çıktı.. Bu albümdeki Didem Didem şarkısı herkesin diline düştü.

Ailesinin yanı sıra profesyonel olarak da müzik eğitimi alan Günel Zeynelova, ilk olarak 2003 senesinde “Resmi Çeke Çeke” albümünü müziksevelerin beğenisine sunmuştur. Kendine özgü sesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Günel Zeynelova, 2008 senesinde çıkardığı “Adı Yok Hala” albümüyle büyük bir çıkış yakalamıştır.

Ardından 2014 senesinde “Her Şeye Değer” albümüyle dinleyicileriyle buluşan Günel Zeynelova, bu sene “Bir Adam Var” albümünü dinleyicilerinin beğenisine sunmuştur.

GÜNEL ZEYNALOVA ŞARKILARI

  • Gel Çağıramam
  • Herseye Deger
  • Senden Insaf Diler Yarın
  • Adı Yok
  • Ayrılık
  • Erenler
  • Seni Beni
  • Belalım
  • Tamam mı
  • Dağlar (Vazgeçtim)
  • Kara Gile
  • Alamam
  • Küstüm
  • Biz İki Devlet Bir Milletiz (Azerbaycan)
  • Sevmece
  • Karagöz
  • Nasıl Geçti Habersiz
  • İsteyirem Görem Seni
  • İçtim
  • Resmimi Çeke Çeke
  • Unut Kederini
  • Aşıksın
  • Canım Sıkkın
  • İçim İçime
  • Neyin Sesiyem
  • Yalandı Dünya
  • Yazıyorum
  • Pes Artık
  • Dayanamam
  • Nazara
  • Ondan Kaynana Olmaz

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