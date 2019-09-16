Güneri ile Mekin'e Onur Ödülü

Bu yıl, 'Öze Dönüş' temasıyla 26 Ekim - 1 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Onur Ödülleri' sahipleri belli oldu. 'Onur Ödülleri'ni henüz 14 yaşındayken ilk ödülünü Antalya'da alarak festival tarihinin 'Altın Portakal'lı en genç oyuncusu olan Selma Güneri ile karakter oyuncusu Ahmet Mekin alacak. Güneri ile Mekin'e ödülleri festivalin açılış töreninde verilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu yaptığı açıklamada, "Bu yıl festivalin programını 'Öze Dönüş' etrafında kurgularken, 'Onur Ödülleri'nin de temayı doğrulamasını istedik. İlk ödülünü Antalya'dan alan ve festival tarihinde bu ödülü alan en genç oyuncu olan Selma Güneri'ye ve Yeşilçam'ın en etkileyici jönlerinden biri olmanın yanı sıra, yarattığı performanslarıyla çok iyi bir karakter oyuncusuna dönüşen Ahmet Mekin'e bu yılın 'Onur Ödülleri'ni vermekten gurur duyuyoruz" dedi.