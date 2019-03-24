Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan "maç kitabı"nda Moldova maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Sevgili futbolseverler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası için birlikte yola çıkıyoruz. Uzun bir aradan sonra, bir milli maç için Türkiye'de, kendi sahamızda futbolseverlerimiz ile buluşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşayacağım. Bu yeni dönemde, yeni bir heyecan ve yeni bir vizyonla işe başlayacağım. El ele verip gerçekleştirebileceğimiz hayallerin peşinden sizlerle birlikte koşacağız." ifadelerini kullandı.
Geçmiş başarıların kendilerine ışık tutacağını ve geleceği planlayarak daha büyük başarılar için çalışacaklarını vurgulayan Güneş, "Uluslararası turnuva tecrübesine sahip oyuncularımızı, karakterli ve yetenekli gençlerle harmanladığımız bir kadro ile yola çıktık. Herkesin gurur duyacağı bir milli takım oluşturmak için söz verdik. En büyük arzum, Türk insanının yüzünü güldürebilmek." değerlendirmesinde bulundu.
Elemelerdeki ikinci maçta yarın Moldova'yı Eskişehir'de ağırlayacaklarını hatırlatan Güneş, şunları kaydetti:
"Elemelerde başarının anahtarlarından biri de konumu ne olursa olsun, rakibinizi ciddiye almak ve saygı göstermektir. Taraftarlık kültürünün çok yüksek olduğu, tam bir futbol kenti olan Eskişehir'de, futbolseverlerimizin ortak değerimiz milli takıma harika bir konukseverlik yapacağına ve coşkulu biçimde oyuncularımıza destek vereceğine inancım tamdır. Milli heyecanı beraberce paylaşıp bir sinerji oluşturabilirsek, arzuladığımız başarılara kavuşacağımıza inanıyorum. Bunun ilk kıvılcımını Eskişehir'de yakalım istiyorum. Yüreği ay-yıldız için çarpan gençlerimizle geleceğe umutla bakalım. Büyük turnuvalara katılım hayallerini birlikte kuralım. Hepinize, sonu gurur ve mutluluk ile bitecek milli bir akşam dilerim."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.