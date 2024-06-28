ÖNLEME

Bol ve hafif giysiler giyin: Fazla giysiler giymek veya üzerinize sıkı oturan giysiler giymek vücudunuzun düzgün bir şekilde soğumasına izin vermez.

Güneş yanığına karşı korunun: Güneş yanığı vücudunuzun kendini soğutma yeteneğini etkiler, bu nedenle açık havada geniş kenarlı bir şapka ve güneş gözlüğü ile kendinizi koruyun ve en az 15 SPF'li geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanın. Güneş kremini bolca uygulayın ve her iki saatte bir - ya da yüzüyorsanız veya terliyorsanız daha sık - tekrar uygulayın.