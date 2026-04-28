        Güneş paneli tamirinde can verdi!

        Bolu'da 3 katlı binanın çatısındaki güneş panelini tamir etmek isterken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düşen 73 yaşındaki Satılmış Aydın hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 12:38 Güncelleme:
        Bolu'nun Gerede ilçesinde, 3 katlı binanın çatısındaki güneş panelini tamir etmek isterken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düşen 73 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Gerede ilçesi Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Satılmış Aydın, ikamet ettiği 3 katlı binanın çatısına çıkarak arızalı güneş panelini tamir etmek istedi.

        Çatıda çalıştığı esnada bir anda dengesini kaybeden yaşlı adam, metrelerce yükseklikten sert zemine çakıldı. Olayı gören yakınları, durumu büyük bir panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Satılmış Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet savcısı olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gerede Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Delikanlı'da Miran geri döndü

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Delikanlı'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden tanıtım paylaşıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Arkadaş kurbanı oldu
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet