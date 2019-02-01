Güneş Sigorta'ya 3 atama birden

Güneş Sigorta'da üst yönetim atamalarına devam ediyor. 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Güneş Sigorta Mali İşler Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Saltuk Buğra Sürüel atandı. 10 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Güneş Sigorta Hasar Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini Mahmut Emre Bayram üstlendi.01 Şubat 2019 tarihi itibarıyla ise Güneş Sigorta Strateji ve Sistem Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhad Satoğlu göreve başladı.

SERHAD SATOĞLU KİMDİR?

Serhad Satoğlu, TED Ankara Koleji’ndeki lise eğitiminin ardından 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını yapan Satoğlu, 2014 yılında ise aynı enstitüde Doktorasını tamamladı.

1995-2004 yılları arasında VakıfBank’ta Müfettiş olarak görev yapan Satoğlu, daha sonra sırasıyla 2004-2006 yılları arasında VakıfBank New York Şubesi’nde Genel Müdür Yardımcısı, 2006-2018 yılları arasında Vakıf Yatırım Ortaklığı şirketinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda 2010-2015 yılları arasında VakıfBank’ı temsilen Takasbank’ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Satoğlu, 2018 yılında ise Vakıf Portföy Yönetimi şirketinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürüttü.

Serhad Satoğlu, 01 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Güneş Sigorta’da Strateji ve Sistem Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

SALTUK BUĞRA SÜRÜEL KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden 2000 yılında mezun olan Saltuk Buğra Sürüel, 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde İngilizce MBA Yüksek Lisans programını tamamladı. Kariyerine 1999 yılında İş Bankası Kredi Kartları Müdürlüğü’nde başlayan Sürüel, 2003 yılında VakıfBank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak görevini yürüttü. 2007-2018 yılları arasında VakıfBank Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanlığı Mali Raporlama Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı ve Yasal Raporlama Müdürlüğü’nde ise Müdür olarak görev aldı.

2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Güneş Sigorta’da Mali İşler Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Sürüel, iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca biliyor.

MAHMUT EMRE BAYRAM KİMDİR?

Mahmut Emre Bayram, eğitimini İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. Çeşitli sektörlerde görev aldıktan sonra 2010 yılında kariyerine sigorta sektöründe devam eden Bayram, 2010-2013 yılları arasında Aviva Sigorta’da Hasar Lojistik, İdari İşler ve Satınalma Müdürü olarak görev aldı.

Daha sonra sırasıyla 2013-2016 yılları arasında Aksigorta’da Hasar Lojistik Bölüm Müdürü, 2016-2017 yılları arasında aynı şirkette Sağlık Sigortaları Müdürü, 2017-2019 yılları arasında Sompo Japan Sigorta’da Hasar Koordinatörü olarak görevlerini yürüttü.

10 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Güneş Sigorta’da Hasar Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Mahmut Emre Bayram, iyi derecede Almanca ve İngilizce biliyor.