13 Temmuz 2018 saat 04.47’de 20 derece Yengeç burcunda parçalı Güneş tutulması yaşandı. Ay, Yeniay zamanında Dünya ve Güneş arasına girdiğinde GÜNEŞ TUTULMASI gerçekleşir. Güneş ışığını yansıtamaz, Ay’ın gölgesi Dünya üzerine düşer. Ay Güneş diskinin ancak bir kısmını örttüğü için bu tutulma parçalı Güneş tutulmasıdır.

Güneş tutulması ne zaman olacak?

Bu yılın ilk güneş tutulması 15 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşti. Parçalı güneş tutulması olarak gerçekleşen bu tutulmanın ardından gök olaylarına ilgi duyanlar yılın ikinci tutulmasını beklemeye başladı. Güneş tutulması, 13 Temmuz 2018'de gerçekleşecek ve yine parçalı şekilde gerçekleşecek. Güneş tutulması yine her yerden izlenemeyecek. Bu tutulma Güney Avustralya'dan gözlemlenebilecek.

SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMALARI VE TARİHLERİ

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek? Tutulma Türü

15 Şubat 2018 Kuzey Amerika Parçalı

13 Temmuz 2018 Güney Avustralya Parçalı

11 Ağustos 2018 Kuzey Avrupa Parçalı

6 Ocak 2019 Doğu Asya Parçalı

2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam

26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı

21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı

14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam

30 Nisan 2060 Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya Tam

Tam Güneş Tutulması

Ay, Dünya etrafında, Dünya da Güneş etrafında çember yörüngelerde değil, basıklıkları çok küçük de olsa elips şeklindeki yörüngelerde dolanmaktadır. Bundan dolayı, hem Ay’ın, Dünya’ya olan uzaklığı hem de Dünya’nın, Güneş’e olan uzaklığı sürekli değişmektedir. Bu değerlerin ortalama değer olduğu, gerçekte hem Ay’ın hem de Güneş’in görünen büyüklüklerinin sürekli değiştiği unutulmamalıdır. Böylece Ay, bazen Güneş’ten daha büyük görünürken bazen de daha küçük görünür. Eğer güneş tutulması anında Ay’ın görünür büyüklüğü Güneş’ten daha büyük ise bu durumda tam güneş tutulması oluşabilir. Aksi durumda tutulma tam olamaz.

Ay tutulmasının oluşması için gerekli koşullar, Güneş tutulması için de geçerlidir. Buna göre birtam güneş tutulmasının oluşabilmesi için aşağıdaki koşullar birlikte sağlanmalıdır.



Ay yörüngesine ilişkin düğümler çizgisi ile Dünya–Güneş doğrultusu hemen hemen çakışık olmalıdır. Ay’ın görünür çapı, Güneş’in görünür çapından büyük olmalıdır.

Halkalı Güneş Tutulması

Örtülme Güneş’in görünen büyüklüğünün Ay’dan daha büyük olduğu zamana denk gelirse, tutulma halkalı tutulma şeklinde görülmektedir.

Parçalı GüneşTutulması

Ay’ın yarı gölge konisine giren gözlem yerlerinden gözlenen güneş tutulmaları parçalı güneş tutulması şeklindedir. Bu tutulmalarda Ay, Güneş’in yalnızca bir kısmını örter. Aslında hem tam hem de halkalı güneş tutulmaları sırasında yeryüzünün belli bölgelerinde parçalı tutulmalar gözlenmektedir. Bütün tutulmaların parçalı tutulma evresi çok uzun sürmektedir.

Tam güneş tutulması sırasında Ay’ın gölgesinin Dünya yüzeyi üzerinde izlediği yola “tam tutulma hattı” denir. Bu hattın uzunluğu 16.000 km, genişliği ise 160 km kadar olabilmektedir. Tam güneş tutulmasını izleyebilmek için tutulma hattı üzerinde bir yerde bulunmanız gerekir. Ay tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın tamamını perdeleyebilecek kadar büyük olduğu için Ay tutulması o anda gece olan her yerden gözlenebilir. Güneş tutulmasının tam tutulma kısmı ancak 1-4 dakika sürmektedir.