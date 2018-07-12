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Aile, yerleşim ve mekanlarla (Gıda sektörü ve emlak sektörü) ilgili stres ve zorlanmalar, çevre düzenlemeleri, ormancılık, denizcilik, otel, inşaat işleri, dükkan, esnafla ilgili durumlarda iniş çıkışlı ruh halleri oluşabilir. Koruma ve korunma içgüdüsüyle hareket edeceğiz ve bu, elde edilecek zafer ve liderlikten daha önemli olacak.