Güneşten elektrik üretiminde günlük rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneş enerjisinden elektrik üretiminde rekor kırıldığını belirtti.

Bakan Bayraktar, "16 Haziran günü toplamda 682 bin 223 megavat elektrik ürettik. Bunun 109 bin 501'i güneş enerjisinden karşılandı." bilgisini paylaştı.

Günün tamamında güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 16,05 olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Gün içinde bu oran yüzde 44'ün üzerine çıkarak bu alanda bir rekora imza atıldı. Yine günün tamamında yenilenebilir kaynakların elektrik üretimi içindeki payı yüzde 63, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ise yüzde 78,4 olarak gerçekleşti."