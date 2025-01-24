Güney Kıbrıs doğal gaz aramaya başladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Akdeniz'de Blok-5 olarak isimlendirilen sahada doğal gaz arama çalışmalarına başladı.

GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ExxonMobil ve Katar Enerji'nin öncülüğünde Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları için sondaj faaliyetlerinin başladığını duyurdu. Nikos Hristodulidis, çıkarılacak doğal gazın Avrupa'nın güvenilir enerji kaynağı olmasının hedeflendiğini ifade etti.

Nikos Hristodulidis ayrıca, 17 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyarette Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşeceğini bildirirken; görüşmede Sisi ile Akdeniz'deki bazı doğal gaz sahaları için anlaşma sağlayacaklarını açıkladı.