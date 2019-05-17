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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Güney Kıbrıs'tan Fransa'ya askeri üs!

AA

Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa'nın, Ada'daki bir deniz üssünün kullanımına yönelik anlaştığı iddia edildi. Rum kesimindeki Mari bölgesinde bulunan Evangelos Florakis deniz üssünün daha büyük savaş gemilerine ev sahipliği yapması amacıyla devam eden genişletme çalışmalarının iki ülke tarafından finanse edileceği ve bunun ardından Fransız savaş gemilerinin deniz üssünü kullanabileceği belirtildi

Fransa Kıbrıs Rum kesimi yakınlaşması

Rum Politis gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa, Ada'daki bir deniz üssünün kullanımına yönelik anlaştı. Anlaşma, Paris'te bir araya gelen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve Rum mevkidaşı Savvas Angelidis arasında imzalandı.

MEVCUT ÜS GENİŞLETİLİYOR

AA'da yer alan habere göre, Rum kesimindeki Mari bölgesinde bulunan Evangelos Florakis deniz üssünün daha büyük savaş gemilerine ev sahipliği yapması amacıyla devam eden genişletme çalışmalarının iki ülke tarafından finanse edileceği ve bunun ardından Fransız savaş gemilerinin deniz üssünü kullanabileceği belirtildi.

FRANSA'DAN, RUM DONANMASINA DESTEK

Görüşme sonrasında yapılan resmi açıklamada, iki tarafın Rum kesiminin askeri ve donanma gücünü artırmak amacıyla iş birliği yapacağı ifade edildi. İş birliğinin Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in arasındaki görüş birliğinin sonucu olduğuna dikkat çekilen haberde, iki tarafın da Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama faaliyetlerini kınadıkları anımsatıldı. Haberde ayrıca Rum tarafının Fransa'dan bir açık deniz gemisi almayı planladığı da ileri sürüldü.

TÜRKİYE'DEN KIBRIS AÇIKLARINDA SONDAJ

Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile Kıbrıs Adası yakınlarında hidrokarbon arama çalışmalarına başlamıştı. İlk olarak Yazılı Seyir Uyarı Sistemi (Navtex) ile Fatih'in Ada'nın batısında çalışmalara başlayacağı 3 Mayıs'ta ilan edildi. 3 Eylül'e kadar bölgede kalacağı duyurulan Fatih, Kıbrıs Adası'nın yaklaşık 60 kilometre batısındaki noktada çalışmalarına başladı.

TÜRKİYE ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

Navtex sistemine göre, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin de adanın güneyinde Mısır deniz sahasına yakın bir bölgede 31 Temmuz'a kadar çalışacağı açıklandı. Fatih'in sondaj çalışmalarına başladığı bölgenin Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinde kaldığı iddia ediliyor ancak bu nokta Türkiye'nin deniz yetki sahaları içinde bulunuyor ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da bu sahalarda çalışmalarını yürütüyor.

RUM YÖNETİMİ 13 PARSELİ İHALE EDİYOR

Rum yönetimini, Ada çevresinde tek taraflı olarak ilan ettiği 13 parseli uluslararası şirketlere ihale ederek lisanslandırıyor. Fransa; Avrupa Birliği (AB),ABD, Rusya, Mısır ile sondaj faaliyetlerini durdurması için Türkiye'ye çağrıda bulunan ülkeler arasında bulunuyor. Rum kesiminin ilan ettiği parsellerde Fransız TOTAL şirketi de arama faaliyetlerinde bulunuyor.

"KENDİ KITA SAHANLIĞIMIZDAYIZ"

Dışişleri Bakanlığı ise art arda yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin sondaj ve sismik gemilerinin, kendi kıta sahanlığında olduğunu sondaj faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini belirtmişti.

 

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