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        Haberler Dünya Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanı Park'ın görevine iadesine karar verdi | Dış Haberler

        Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanı Park'ın görevine iadesine karar verdi

        Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına karıştığı iddiasıyla azledilen Adalet Bakanı Park Sung-jae'nin görevine iade edilmesine hükmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:52
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        Güney Kore'de Adalet Bakanı görevine iade edildi
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        Yonhap'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi, Park'ın, sıkıyönetim ilanı öncesi ve sonrasında Yoon'a yardım ve yataklık ettiği suçlamalarıyla görevden azline yönelik istemi reddetti.

        Mahkeme, Bakan Park'ın görevine derhal iadesine karar verdi.

        Yoon'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanının ardından Adalet Bakanı Park ve Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho'ya yönelik azil önergeleri, Ulusal Meclise sunulmuştu.

        Park'ın azline yönelik önerge, 195 milletvekilinin onayıyla kabul edilirken Cho'ya ilişkin olan ise 202 milletvekilinin "Evet" oyuyla Ulusal Meclisten geçmişti.

        Önergenin azle karar verecek Anayasa Mahkemesine intikal edeceği zamana kadar Park ve Cho görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

        Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

        Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclis oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

        Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

        Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

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