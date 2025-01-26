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        Haberler Dünya Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında Yoon "ayaklanmaya liderlik etmekle" suçlandı | Dış Haberler

        Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında Yoon "ayaklanmaya liderlik etmekle" suçlandı

        Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon Suk Yeol hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 26.01.2025 - 16:31
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        Yoon "ayaklanmaya liderlik etmekle" suçlandı
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        Yonhap'ın haberine göre, 23 Ocak'ta savcılığa sevk edilen Yoon hakkında iddianame hazırlandı.

        Savcılıktan yapılan açıklamada, delillerin incelenmesi sonucu Yoon'a suçlama yöneltilmesinin "uygun olduğuna karar verildiği" aktarıldı.

        Yoon'un tutukluluk süresinin dolmasından bir gün önce hazırlanan iddianamede, Yoon'a "ayaklanmaya liderlik etme" suçlaması yöneltildi.

        Güney Kore yasalarına göre, "tutukluluk süresince suçlama yöneltilmeyen şüphelinin serbest bırakılması" gerekiyor.

        Sıkıyönetim soruşturmasını yürüten Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Yoon'un "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanması talebiyle dosyayı savcılığa sevk etmişti.

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        YOON TUTUKLANMIŞTI

        Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

        İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

        Yetkililerin sonraki günlerde Yoon'u sorgulama girişimleri de başarısız olmuştu.

        Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

        Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.

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        #güney kore
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