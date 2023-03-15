Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de

Ziyaretin ardından, ekipteki bir grup Samet Aybaba İzci ve Spor Kompleksi alanında çadır kurulumu yaparken, diğer bir grup ise belediye ekipleriyle kentin farklı noktalarındaki afetzedelere günlük olarak ulaştırılan sıcak yemek dağıtımına yardım etti.