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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güney Koreli gönüllüler, destek için deprem bölgesi Osmaniye'de

Güney Kore'den 20 kişilik ekip, destek amaçlı deprem bölgesi Osmaniye'ye geldi. Kentte afetzedeler için çadır kurulumu yapıp, Osmaniye Belediyesi ekiplerince yapılan yemek dağıtım işine destek veren Koreli yardımseverler ayrıca temin ettikleri bir TIR dolusu yardım paketini de kentteki depremzedelere ulaştırdı

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DHA
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de

    Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin vurduğu 11 il arasında yer alan Osmaniye'de yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, dünyanın çeşitli ülkelerinden yardımseverler de deprem bölgelerine gelerek yanlarında getirdikleri ihtiyaç malzemelerini afetzedelere ulaştırıyor.
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de

    Aralarında doktor, hemşire, aşçı, iş insanı ve diğer meslek gruplarından yardımseverlerin bulunduğu 20 kişilik heyet, temin ettikleri bir TIR dolusu yardım malzemesini Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkez'ine teslim etti.
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de

    Heyet, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara´yı ziyaret ederek, yapacakları faaliyetler hakkında bilgilendirdi.
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de

    Başkan Kadir Kara, zorlu afet günlerinde Osmaniyeli hemşerilerini yalnız bırakmayan Güney Korelilere teşekkür etti.
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de

    Ziyaretin ardından, ekipteki bir grup Samet Aybaba İzci ve Spor Kompleksi alanında çadır kurulumu yaparken, diğer bir grup ise belediye ekipleriyle kentin farklı noktalarındaki afetzedelere günlük olarak ulaştırılan sıcak yemek dağıtımına yardım etti.
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de

    Bir süre kentte kalacak olan Koreli ekip, diğer günlerde de yardım paketlerinin dağıtımını yapacaklarını belirtti.
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de
  • Güney Koreli gönüllüler, destek için Osmaniye'de

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