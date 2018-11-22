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Tecavüzcü papaza 15 yıl
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Güney Koreli papaz, tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

Güney Koreli 75 yaşındaki papaz Lee Jae-rock, cemaatindeki 8 kadına tecavüzden hakim karşısına çıktığı davada 15 yıl hapse mahkum oldu. Lee’nin, sanık vaazlarında kendisini kutsal ruh olarak tanıttığı ifade edildi

22.11.2018 - 13:59 | Güncelleme: İHA

Güney Kore'de, 8 kadının cinsel istismar şikâyeti ile papaz Lee Jae-rock geçen mayıs ayında tutuklanmıştı. Kadınlara uzun süre onlarca defa taciz ve tecavüz ettiğine karar verilen Papaz Lee, mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 75 yaşındaki papaz Lee Jae-rock’un 130 bin kişilik bir cemaati olduğu ve bütün suçlamaları inkar ettiği kaydedildi.

1982'DE 12 MÜRİDİ VARDI

İHA'da yer alan habere göre tecavüze uğrayan kadınlar ise papazın kutsal gücüne inandıklarını, onun emirlerini yapmak zorunda hissettiklerini söyledi. Güney Kore’de isim yapmış kiliselerin büyük servet ve nüfuz sahibi olduğu belirtildi. Nispeten küçük kiliselerin kült bağlantısı olduğu, korkutma ve beyin yıkama tekniklerini uyguladığı kaydedildi.
Lee Jae-rock’Lee’nin Mamin Merkez Kilisesi'ni 1982’de kurduğu zaman yalnızca 12 takipçisinin olduğu, ilerleyen yıllarda mucizeler vadeden büyük bir merkez, konferans salonları ve web sitesi sahibi olduğu belirtildi.

KENDİSİNİ "KUTSAL RUH" DİYE TANITTI

Bu yıl başında Lee Jae-rock’un üç takipçisi papazın kendilerini evine çağırarak kendilerine cinsel ilişkiye girmeye zorladığı konusunda şikâyette bulunduğu ifade edildi. Şikâyette bulunan bir kadın, “Onu geri çeviremedim” diye Güney Kore medyasına açıklamada bulundu. Kilisenin üyesi olduğunu söyleyen başka bir kadın ise "O kraldan daha öte bir şeydi" diye konuştu. Yargıç Chung Moon-sun, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde okuduğu iddianamesinde Lee’nin, "Sanık vaazlarında kendisini kutsal ruh olarak tanıttı” ifadelerini kullandı. Lee’nin avukatı ise, kilisenin kurallarını ihlal ettikleri için kiliseden atılmaları nedeniyle kadınların müvekkiline iftira attığını söyledi.

 

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