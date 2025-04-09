Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu! Şehirlerin rengi değişti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu! Şehirlerin rengi değişti!

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde toz taşınım etkili oldu. Mardin ve Şanlıurfa'da gökyüzü turuncu renge bürünürken, vatandaşlar maskeyle sokağa çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.04.2025 - 15:44 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin’in Derik ilçesinde etkili olan toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi.

        DHA'nın haberine göre gökyüzü turuncu renge bürünürken, vatandaşlar maskeyle sokağa çıktı.

        Evlerin balkonları ve araçların üzerleri ise tozla kaplandı.

        Toz nedeniyle maske takan Sedat Özdemir, “Toz taşınımından dolayı etkilendik. Herkesin maske takmasını tavsiye ediyorum” dedi.

        REKLAM

        AA'da yer alan habere göre de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

        Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Şanlıurfa
        #mardin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak