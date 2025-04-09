Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu! Şehirlerin rengi değişti!
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde toz taşınım etkili oldu. Mardin ve Şanlıurfa'da gökyüzü turuncu renge bürünürken, vatandaşlar maskeyle sokağa çıktı
Mardin’in Derik ilçesinde etkili olan toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi.
DHA'nın haberine göre gökyüzü turuncu renge bürünürken, vatandaşlar maskeyle sokağa çıktı.
Evlerin balkonları ve araçların üzerleri ise tozla kaplandı.
Toz nedeniyle maske takan Sedat Özdemir, “Toz taşınımından dolayı etkilendik. Herkesin maske takmasını tavsiye ediyorum” dedi.
AA'da yer alan habere göre de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.