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Bugün Ay İkizler’de ilerliyor. Önce Neptün Venüs kavuşumunu tetikliyor, ardından Jüpiter ile görünümde. Sabah saatlerinde aşk, ilham ve yaratıcı konulara vurgu var. Gün boyu işlerin akışı hızlanacaktır ancak Jüpiter durağan konuma geçtiği için dogmatik tutumlarda artış olası. Sezgisel düşünce ve ifadede rahatlık var. Hayaller ve yenilenen hedefler enerjiyi artırırken, yaratıcı düşünceyi tetikleyen önemli olaylar gelişebilir. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Gümüş Gri