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Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Plüton ve Güney Ay Düğümü ile görünümde. Bastırılmış sorunlar yüzeye çıkabilir. Sağlıksız davranışlarımızla yüzleşme ve problemleri çözmek için imkanlar gelişiyor. Ailevi hassasiyetler, anne ile ilgili sorunlar açığa çıkabilir. Geçmişte anlaşması yapılmış bekleyen menkul satışları çözüme ulaşabilir. Ay 12.30 - 18.50 arasında boşlukta kalıp İkizler burcuna ilerliyor. Önemli işleri sabah saatlerinde yapmak faydalı olur. Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Beyaz
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli işleri sabah saatlerinde halledin. Güvenlik ve korunma konularında ihtiyaçlarınız artıyor. Gün boyu risk almamaya dikkat edin, çıkar çatışmaları olası.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde artan enerji öğleden sonra yerini yönsüzlüğe bırakabilir. Geçmişten gelen anlaşmalar harekete geçebilir. Hukuki konularda gelişmeler olası.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde derinde yatan sorunlar öfkeli söylemlerle açığa çıkabilir. Öğlen itibari ile artan yönsüzlük hayal kırıklığı ve yoksunluk duygularınızı harekete geçirebilir. Dengeyi koruyun.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu değişen arzularınıza uygun koşullar yaratmakta zorlanacaksınız. Konfor arayışınız sonuç vermeyebilir. Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla tartışabilirsiniz. Objektif olun.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bireysel hedeflerinize yoğunlaştığınız bir gündesiniz. Bekleyen işlerinizde hareket yaşanabilir. Menkul satışı olası. Akşamüstü sosyalleşme arzunuz artacaktır. Programsız iş yapmayın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu doğru - yanlış çatışması içindesiniz. Ertelediğiniz arzularla yüzleşmek durumundasınız. İlişkilerde hassasiyetler olası, fanatik tutumlardan kaçının, empati önemli.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hassasiyetlerinizin arttığı bir gündesiniz. Kendinizi kişisel değerleriniz açısından incitilmiş hissedebilirsiniz. Akşam saatlerine kadar gerginlik devam eder, ardından rahatlarsınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilerde kırılganlıklar olası. Eş ya da partnerinize karşı aşırı bağlılık ya da bağımlılık gösteriyorsanız objektif tutumlar önem kazanıyor. Yakın çevrede sağlık sorunları yaşanabilir. Gün boyu sağduyu davranmakta fayda var.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kronik rahatsızlıklar açığa çıkabilir. Yaşam alanlarınızı düzenleme ihtiyacınız yüksek. Bedeninizi yormayın. Gün boyu iletişimde aktif ve dengeli olmaya dikkat edin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Anlam arayışınızın arttığı bir dönemdesiniz. Gün boyu tezatlıklarla uğraşırken özde yatan meselenin içsel uyum olduğunu atlamayın. Ruh beden dengesini koruyun ve sağlığınıza önem verin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kimliğinizi açığa çıkaran bireysel arzulara yoğunlaşıyorsunuz. Bir süredir devam eden geleneksel değerlerden ayrışma arzunuz bugün artmış durumda. Önemli işleri sabah saatlerinde yapmaya gayret edin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde alışkanlıklarınızı sorgulatan olaylar gelişebilir. Akşam saatlerine kadar hakim olan yönsüzlük nedeniyle, geçmişten gelen eksiklere yoğunlaşmak faydalı olur.
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