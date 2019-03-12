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Günlük burç yorumları (12 Mart 2019)

Giriş: 12.03.2019 - 05:56 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

12 Mart Salı günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Karagül tarafından kaleme alındı. 12 Mart burç yorumlarına bakacak olursak sağlıksız davranışlarımızla yüzleşme ve problemleri çözmek için imkanlar gelişiyor. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (12 Mart 2019)
    1|13

    Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Plüton ve Güney Ay Düğümü ile görünümde. Bastırılmış sorunlar yüzeye çıkabilir. Sağlıksız davranışlarımızla yüzleşme ve problemleri çözmek için imkanlar gelişiyor. Ailevi hassasiyetler, anne ile ilgili sorunlar açığa çıkabilir. Geçmişte anlaşması yapılmış bekleyen menkul satışları çözüme ulaşabilir. Ay 12.30 - 18.50 arasında boşlukta kalıp İkizler burcuna ilerliyor. Önemli işleri sabah saatlerinde yapmak faydalı olur. Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Beyaz

     

  • 2Günlük burç yorumları (12 Mart 2019)
    2|13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Önemli işleri sabah saatlerinde halledin. Güvenlik ve korunma konularında ihtiyaçlarınız artıyor. Gün boyu risk almamaya dikkat edin, çıkar çatışmaları olası.

     

  • 3Günlük burç yorumları (12 Mart 2019)
    3|13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sabah saatlerinde artan enerji öğleden sonra yerini yönsüzlüğe bırakabilir. Geçmişten gelen anlaşmalar harekete geçebilir. Hukuki konularda gelişmeler olası.

     

  • 4Günlük burç yorumları (12 Mart 2019)
    4|13

    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sabah saatlerinde derinde yatan sorunlar öfkeli söylemlerle açığa çıkabilir. Öğlen itibari ile artan yönsüzlük hayal kırıklığı ve yoksunluk duygularınızı harekete geçirebilir. Dengeyi koruyun.

     

  • 5Günlük burç yorumları (12 Mart 2019)
    5|13

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu değişen arzularınıza uygun koşullar yaratmakta zorlanacaksınız. Konfor arayışınız sonuç vermeyebilir. Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla tartışabilirsiniz. Objektif olun.

     

  • 6Günlük burç yorumları (12 Mart 2019)
    6|13

    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bireysel hedeflerinize yoğunlaştığınız bir gündesiniz. Bekleyen işlerinizde hareket yaşanabilir. Menkul satışı olası. Akşamüstü sosyalleşme arzunuz artacaktır. Programsız iş yapmayın.

     

  • 7Günlük burç yorumları (12 Mart 2019)
    7|13

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu doğru - yanlış çatışması içindesiniz. Ertelediğiniz arzularla yüzleşmek durumundasınız. İlişkilerde hassasiyetler olası, fanatik tutumlardan kaçının, empati önemli.

     

  • 8Günlük burç yorumları (12 Mart 2019)
    8|13

    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hassasiyetlerinizin arttığı bir gündesiniz. Kendinizi kişisel değerleriniz açısından incitilmiş hissedebilirsiniz. Akşam saatlerine kadar gerginlik devam eder, ardından rahatlarsınız.

     

  • 9Günlük burç yorumları (12 Mart 2019)
    9|13

    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İlişkilerde kırılganlıklar olası. Eş ya da partnerinize karşı aşırı bağlılık ya da bağımlılık gösteriyorsanız objektif tutumlar önem kazanıyor. Yakın çevrede sağlık sorunları yaşanabilir. Gün boyu sağduyu davranmakta fayda var.

     

  • 10Günlük burç yorumları (12 Mart 2019)
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    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kronik rahatsızlıklar açığa çıkabilir. Yaşam alanlarınızı düzenleme ihtiyacınız yüksek. Bedeninizi yormayın. Gün boyu iletişimde aktif ve dengeli olmaya dikkat edin.

     

  • 11Günlük burç yorumları (12 Mart 2019)
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    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Anlam arayışınızın arttığı bir dönemdesiniz. Gün boyu tezatlıklarla uğraşırken özde yatan meselenin içsel uyum olduğunu atlamayın. Ruh beden dengesini koruyun ve sağlığınıza önem verin.

     

  • 12Günlük burç yorumları (12 Mart 2019)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kimliğinizi açığa çıkaran bireysel arzulara yoğunlaşıyorsunuz. Bir süredir devam eden geleneksel değerlerden ayrışma arzunuz bugün artmış durumda. Önemli işleri sabah saatlerinde yapmaya gayret edin.

     

  • 13Günlük burç yorumları (12 Mart 2019)
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    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

     

    Sabah saatlerinde alışkanlıklarınızı sorgulatan olaylar gelişebilir. Akşam saatlerine kadar hakim olan yönsüzlük nedeniyle, geçmişten gelen eksiklere yoğunlaşmak faydalı olur.

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