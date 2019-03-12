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Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Plüton ve Güney Ay Düğümü ile görünümde. Bastırılmış sorunlar yüzeye çıkabilir. Sağlıksız davranışlarımızla yüzleşme ve problemleri çözmek için imkanlar gelişiyor. Ailevi hassasiyetler, anne ile ilgili sorunlar açığa çıkabilir. Geçmişte anlaşması yapılmış bekleyen menkul satışları çözüme ulaşabilir. Ay 12.30 - 18.50 arasında boşlukta kalıp İkizler burcuna ilerliyor. Önemli işleri sabah saatlerinde yapmak faydalı olur. Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Beyaz