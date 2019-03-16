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Ay Yengeç burcunda ilerlerken konfor ve huzura duyulan ihtiyaç artıyor. Jüpiter ile Merkür arasındaki görünüm keskinleşiyor; yeni fikirler ve ilhamlar için imkanlar gelişiyor. Gün boyu Ay Merkür ve Güneş ile uyumlu görünümde; geleceğe yönelik hayaller için koşullar elverişli. Plüton ile ise karşıt görünümde; baskıya maruz kalma, zorlanmalar ve ilişkilerde sorunlar yaşanabilir. Onay beklemeden fikirlerimizi kendimize saklamalı ve olgunlaşmaya bırakmalıyız. Plüton Merkür ve Kuzey Ay düğümü arasındaki olumlu açıyı tetikleyen Ay önemli kararlara, dönüştürücü fikirlere olanak sağlıyor. Gün boyu hayal ettiklerini uygulama cesareti olan, cömert, başkalarıyla paylaşmayı seven vasıflarımızla, hayatı sığlaştıran, üretmeyen, tembel güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Kurşuni gri