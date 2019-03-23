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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Gün boyu yakın çevrede gelişen olaylara içgörülü yaklaşırsanız kendi duygularınızı daha rahat anlayacaksınız. Şüphenin arttığı ve duyguların sizin için yoğun olduğu koşullar olası.