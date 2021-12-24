KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal olarak normalden daha fazla kırılgan ve değişken olabilirsiniz. Sanılanın aksine bu duygusallık size gerçekçilik duygusuyla beraber geliyor. Olayları farklı farklı açılardan değerlendirdiğiniz, kendinize ait arzu ve beklentilerini tanımlayıp ifade edebileceğiniz bir açıklıktasınız. Sevme ve sevilme isteğiniz artarak hislerinizi domine edebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kısa süreli veya yakın mesafeli seyahat imkânlarıyla karşı karşıyasınız. Hayatınızdaki bazı insanları ihmal ettiğinizi fark edebilir ve telafi arayışına girebilirsiniz. Duygusal olarak her zamanki korumanıza sahip olmayışınız çevrenizde olan olaylardan fazla etkilenmenize sebep oluyor. Beklenmedik haberler alabilir ve ani gelişen olayların içerisinde kalabilirsiniz. Finansal açıdan doğru kararlar almak ve uygulamak için ideal bir zamanlama.