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Ay Akrep'te ilerliyor. Sabah ilk görünümü Neptün Merkür kavuşumu ile yapıyor. Sezgilerin, manevi duyguların öne çıktığı bir gündeyiz. Derinleşmek, içe dönmek ve kendimizi anlamak için koşullar elverişli. Ardından Ay-Kuzey Ay Düğümü görünümde. Yapılandırmak istediğimiz yaşam konularında gücümüzü ve konsantrasyonu topluyoruz. Gün boyu geçmişten gelen konular çözülmek üzere gün yüzüne çıkabilir. Yanlış anlaşılmalar olası.

Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Taba