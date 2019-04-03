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Ay Balık’ta kapanış fazında ilerliyor. Güne Ay Merkür kavuşumu ile başlıyoruz. Gün içinde Kuzey Ay Düğümü ve Jüpiter ile yapacağı açı sayesinde yaşamda ilerlememiz gereken istikametin farkına varacağız. Kuzey Ay Düğümü Yengeç burcunda empati, duygusal güvenlik ve yuva kavramlarını temsil ediyor. Gün boyu ev aile yuva konuları bizi meşgul ederken, bu konudaki hassasiyetler açığa çıkıyor. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Gümüş