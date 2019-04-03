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Günlük burç yorumları (3 Nisan 2019 Çarşamba)

Giriş: 03.04.2019 - 09:08 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

3 Nisan Çarşamba günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Kadakal tarafından kaleme alındı. Bugün yaşamda ilerlememiz gereken istikametin farkına varacağız. Gün boyu ev, aile, yuva konuları bizi meşgul ederken, bu konudaki hassasiyetler açığa çıkıyor. AGünlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (3 Nisan 2019 Çarşamba)
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    Ay Balık’ta kapanış fazında ilerliyor. Güne Ay Merkür kavuşumu ile başlıyoruz. Gün içinde Kuzey Ay Düğümü ve Jüpiter ile yapacağı açı sayesinde yaşamda ilerlememiz gereken istikametin farkına varacağız. Kuzey Ay Düğümü Yengeç burcunda empati, duygusal güvenlik ve yuva kavramlarını temsil ediyor. Gün boyu ev aile yuva konuları bizi meşgul ederken, bu konudaki hassasiyetler açığa çıkıyor. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Gümüş 

     

  • 2Günlük burç yorumları (3 Nisan 2019 Çarşamba)
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün duygularınız çok değişken. Ailevi konularda geçmişin yaraları açığa çıkabilir. Dalgın ve yorgun olabilirsiniz. Önemli işleri sondakikaya bırakmayın.  

     

  • 3Günlük burç yorumları (3 Nisan 2019 Çarşamba)
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sosyal ortamlarda bulunurken sakinliği koruyun, dedikoduya karışmayın. Gün boyu değişen duygu durumları, ailevi konularda gelişmeler olası.  Empatik tutumlar önem kazanıyor. 

     

  • 4Günlük burç yorumları (3 Nisan 2019 Çarşamba)
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    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün yönsüz ve karasız olabilirsiniz. Ebeveynlerle ilgili gelişmeler olası. İlişkilerinizde bir yandan anlam arayışları, diğer yandan kararsızlık söz konusu olabilir.  Gün boyu eklemler dizler hassas.

     

  • 5Günlük burç yorumları (3 Nisan 2019 Çarşamba)
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    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu prensipsiz davranışlar sergileyen insanlarla çatışabilirsiniz. Duygusal yoğunluk kafa karışıklığına yol açabilir.  Akşamüstü işlerinizde akış sağlanırken güven artırıcı olaylar gelişebilir. 

     

  • 6Günlük burç yorumları (3 Nisan 2019 Çarşamba)
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    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün melankolik olabilirsiniz. Gücünüz düşük, önemli işleri akşamüstü yapmaya çalışın.   Sabah saatlerinde yanlış anlaşılmalar, sosyal çevrede dedikodular olası. 

     

  • 7Günlük burç yorumları (3 Nisan 2019 Çarşamba)
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    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu ilişkilerin doğasını anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Sosyal imkanlarınız yenileniyor. Yoğunluğunuzu bu alana kaydırın.  Duygusal konularda ifade sorununu aşabilirsiniz. 

     

  • 8Günlük burç yorumları (3 Nisan 2019 Çarşamba)
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    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bir süredir kariyer, bilinirlik ve statü konularında yaşanan hareket bugün önemli sonuçlar verebilir. Yönsüzlük duygusuyla hareket edip anlamsız ve sıradan işlerle uğraşmayın. Hedefleriniz net olmalı.   

     

  • 9Günlük burç yorumları (3 Nisan 2019 Çarşamba)
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    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Yaratıcı ifade açısından gün oldukça verimli.  Eski aşklar gündem olabilir.  Gün boyu duygularınızı yoğun ve derin yaşayacaksınız. Yazmak ve sanatsal etkinliklerle uğraşmak iyi gelir.  

     

  • 10Günlük burç yorumları (3 Nisan 2019 Çarşamba)
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    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Güvenli alanda kalma ve huzur bulma arayışınız yüksek. Gün boyu konsantrasyon sorunu olabilir. Dikkat gerektiren işleri kontrol edin.  Ailevi konularda kararlarınzı netleşiyor. Huzur korumak faydalı olur. 

     

  • 11Günlük burç yorumları (3 Nisan 2019 Çarşamba)
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    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Eş, ortaklık konularında anlayış birliği sağlanabilir.  Halkla ilişkiler, anlaşma öncesi hazırlıklara yoğunlaşabilirsiniz. Projeleri gözden geçirin önemli bir sürece giriyorsunuz. 

     

  • 12Günlük burç yorumları (3 Nisan 2019 Çarşamba)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gelir getiren işler ile ilgili haberler olası.  Beklediğiniz sağlık haberleri varsa bugün gelişmeler yaşanabilir.  Gün boyu uyum ve denge arayışınız yoğun.  

     

  • 13Günlük burç yorumları (3 Nisan 2019 Çarşamba)
    13|13

    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün fazla geçirgen ve hassas olabilirsiniz. Akşamüstü duygularınızı ifade etmek için gerekli koşullar oluşuyor. Gün boyu yaratıcı beceriler, sanatsal faaliyetler için koşullar elverişli. 

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