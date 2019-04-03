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Ay Balık’ta kapanış fazında ilerliyor. Güne Ay Merkür kavuşumu ile başlıyoruz. Gün içinde Kuzey Ay Düğümü ve Jüpiter ile yapacağı açı sayesinde yaşamda ilerlememiz gereken istikametin farkına varacağız. Kuzey Ay Düğümü Yengeç burcunda empati, duygusal güvenlik ve yuva kavramlarını temsil ediyor. Gün boyu ev aile yuva konuları bizi meşgul ederken, bu konudaki hassasiyetler açığa çıkıyor. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Gümüş
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün duygularınız çok değişken. Ailevi konularda geçmişin yaraları açığa çıkabilir. Dalgın ve yorgun olabilirsiniz. Önemli işleri sondakikaya bırakmayın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda bulunurken sakinliği koruyun, dedikoduya karışmayın. Gün boyu değişen duygu durumları, ailevi konularda gelişmeler olası. Empatik tutumlar önem kazanıyor.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yönsüz ve karasız olabilirsiniz. Ebeveynlerle ilgili gelişmeler olası. İlişkilerinizde bir yandan anlam arayışları, diğer yandan kararsızlık söz konusu olabilir. Gün boyu eklemler dizler hassas.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu prensipsiz davranışlar sergileyen insanlarla çatışabilirsiniz. Duygusal yoğunluk kafa karışıklığına yol açabilir. Akşamüstü işlerinizde akış sağlanırken güven artırıcı olaylar gelişebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün melankolik olabilirsiniz. Gücünüz düşük, önemli işleri akşamüstü yapmaya çalışın. Sabah saatlerinde yanlış anlaşılmalar, sosyal çevrede dedikodular olası.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ilişkilerin doğasını anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Sosyal imkanlarınız yenileniyor. Yoğunluğunuzu bu alana kaydırın. Duygusal konularda ifade sorununu aşabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir kariyer, bilinirlik ve statü konularında yaşanan hareket bugün önemli sonuçlar verebilir. Yönsüzlük duygusuyla hareket edip anlamsız ve sıradan işlerle uğraşmayın. Hedefleriniz net olmalı.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcı ifade açısından gün oldukça verimli. Eski aşklar gündem olabilir. Gün boyu duygularınızı yoğun ve derin yaşayacaksınız. Yazmak ve sanatsal etkinliklerle uğraşmak iyi gelir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güvenli alanda kalma ve huzur bulma arayışınız yüksek. Gün boyu konsantrasyon sorunu olabilir. Dikkat gerektiren işleri kontrol edin. Ailevi konularda kararlarınzı netleşiyor. Huzur korumak faydalı olur.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eş, ortaklık konularında anlayış birliği sağlanabilir. Halkla ilişkiler, anlaşma öncesi hazırlıklara yoğunlaşabilirsiniz. Projeleri gözden geçirin önemli bir sürece giriyorsunuz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gelir getiren işler ile ilgili haberler olası. Beklediğiniz sağlık haberleri varsa bugün gelişmeler yaşanabilir. Gün boyu uyum ve denge arayışınız yoğun.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün fazla geçirgen ve hassas olabilirsiniz. Akşamüstü duygularınızı ifade etmek için gerekli koşullar oluşuyor. Gün boyu yaratıcı beceriler, sanatsal faaliyetler için koşullar elverişli.
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