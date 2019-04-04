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Ay kapanış fazında Koç burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde ilk görünüm Kiron ile gerçekleşiyor. Aynı süreçte İkizler’de yol alan Mars ile etkileşimde. Söylemler sertleşebilir. Güç gösterileri yaşansa da sonuç vermeyecektir. Gün içinde şüphe, güvensizlik, aşırı hassasiyetler söz konusu olabilir. Günü verimli geçirmek için; program dahilinde ilerlemek, zihinsel etkinliklerde bulunmak faydalı olur. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Mor