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Ay kapanış fazında Koç burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde ilk görünüm Kiron ile gerçekleşiyor. Aynı süreçte İkizler’de yol alan Mars ile etkileşimde. Söylemler sertleşebilir. Güç gösterileri yaşansa da sonuç vermeyecektir. Gün içinde şüphe, güvensizlik, aşırı hassasiyetler söz konusu olabilir. Günü verimli geçirmek için; program dahilinde ilerlemek, zihinsel etkinliklerde bulunmak faydalı olur. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Mor
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Anda yaşayan Koçlar geçmişten gelen işleriniz hız kazanacak. Plansız işlere kalkışmayın. Onaylanma arzunuzun temel sebebi reddedilme korkusu olabilir. Duygularınızla yüzleşeceğieniz koşullar gelişiyor. İfadede seçicilik önemli.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Konforuna düşkün Boğalar, bilinçaltınız bitmemiş işleri hatırlatıp sizi huzursuz edebilir. Görsel algınızın yüksek olduğu bir gündesiniz. İlişkilerde geçmiş yaralar açığa çıkabilir. Olumsuz koşullanmalara takılıp kalmayın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Deneyimin doğasına düşkün İkizler bugün olaylar hızlı gelişecek. Sosyal çevrenizde tartışmalar, inanç kavgaları olası. Dengeyi korumak gün boyu önem kazanıyor. Tek başına zaman geçirme arzusu dışarıdaki kaos nedeniyle bloke olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sezgilerin doğasına aşina Yengeçler için bugün becerilerinizi göstereceğiniz sosyal bilinirlik imkanları var. Aileye yeni katılanlar olası. Gün içinde yaşanan olaylar dağınıklığa ve düzensizliğe yol açsa da yenilenmek için bu koşullara ihtiyaç duyuyorsunuz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hizmet almayı seven Aslanlar bugün öğrenme ve bilgi toplama için koşullar uygun. Şimdi toparladığınız bilgileri yakın zamanda uygulamaya koyabilirsiniz. Telaşın ve gerginliğin yoğunlaştığı vakitlerde öze dönmek faydalı olur.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Detayda mükemmeli arayan Başaklar ailevi konularda ertelenmiş işlerle uğraşabilirisiniz. Başkalarının ihtiyaçlarına yönelik harcamalar, yardım çabaları içinde olabilirsiniz. Başlangıçta yük gibi gelse de sonuç düşündüğünzüden olumlu olacaktır.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilerde adalet arayan Teraziler, bugün ani gelişmeler, ilişkilerde hareket olası. Yakın çevrenin ihtiyaçları doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Endişe ve kaygı gibi sürekli tekrarlanan duygular olayları daha kaotik hale getirecektir. Dengeyi korumak önemli.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kararlılık ve istikrar arayan Akrepler günlük rutinleriniz düzensiz ilerleyecek. Gün boyu değişen hedefleriniz ani harcamalara yol açabilir. Farklı bilgileri sentezleyerek araştırma içinde olabilirsiniz. Özümseyemediğiniz konular açığa çıkarsa gözardı etmeden anlamaya çalışmak faydalı olur.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özgürlüğüne düşkün Yaylar gün boyu çocuksu tutkuları gerçekleştireceğiniz imkanlar gelişebilir. Hareket ihtiyacınızı karşılayan faaliyetlere yönelin. Öfkeye yenilmeden, dogmatik tutumlar yerine anlayış ve duyarlılıkla ilerlemek faydalı olur.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yalnızlık ve mahremiyet seven Oğlaklar gün boyu heyecanı tetikleyen olaylar söz konusu. Sabah saatlerinde ailevi konularda hassasiyetler olası. Bugün uzun süredir ısrar ettiğiniz fikirlerinizden sonuç alabilirsiniz. Sabah saatlerinde çatışmalardan kaçının.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İdealist Kovalar fikirlerinizi paylaşmak için dayanılmaz bir ihtiyaç içinde olabilirsiniz. Bugün rasyonel aklın çözümleyemeyeceği durumlarda sezgilerin önemi artıror. Sabah saatlerinde olası gerginliğin güne yansımasına izin vermeyin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dinginliği seven Balıklar için gün hızlı başlıyor. Sürekli bir yerlere yetişme ve huzursuzluk durumu sizi yorabilir. İnaçları korumak ve umutsuzluğa düşmemek önemli. Yeni bir sürece giriyorsunuz cesaret önem kazanıyor.
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