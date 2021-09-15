Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 308 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 437 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 946 bin 324 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 37​ megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,8'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 893 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 966 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.