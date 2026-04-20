Günlük hayatta bunları hep görüyoruz ama nedenini bilmiyoruz! Aslında hepsinin arkasında ilginç bir sebep var

Yuvarlak pizzalar neden kare kutularda gelir?

Pizza genelde yuvarlak olmasına rağmen kare kutularda gelmesinin sebebi estetik değil, tamamen pratiktir. Kare kutular kartondan daha kolay ve ucuz üretilir, üst üste daha rahat istiflenir ve taşıma sırasında daha az sorun çıkarır. Yuvarlak kutular ise aynı avantajları sağlamaz, sadece görsel olarak farklı olur.

Eskiden pizzalar metal kaplarda ya da basit ambalajlarla taşınıyordu, zamanla ısıyı koruyan ve daha verimli olan karton kutular standart hale geldi. Bazı firmalar farklı (yuvarlak, altıgen gibi) tasarımlar denese de yaygınlaşmadı çünkü lojistik ve maliyet açısından kare kutular daha avantajlı kaldı.