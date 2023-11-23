Axl Rose'a cinsel saldırı ve darp suçlaması
Eski manken Sheila Kennedy, 'Guns N' Roses' grubunun solisti Axl Rose'a cinsel saldırı ve darp suçlamalarıyla dava açtı. Kennedy şikayetinde, Rose'un 1989'da New York'taki bir otel odasında kendisine saldırdığını savundu
Şikayette saldırı sonucu eski manken Sheila Kennedy'ye anksiyete ve depresyon tanılarının konulduğu iddia edildi. 'Guns N' Roses'ın solisti Axl Rose'un avukatları yorum taleplerine yanıt vermedi.
TAZMİNAT TALEBİ
Kennedy, davada Rose'un kasten acı çektirme, duygusal stres ve cinsiyet motivasyonlu şiddet suçlamalarıyla tazminat ödemesini talep etti. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Sheila Kennedy'nin avukatları davanın bir jüri tarafından karara bağlanmasını istedi.
New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi'ne başvuru, cinsel saldırı mağdurlarının orijinal zaman aşımı ne olursa olsun dava açabilmesine izin veren yasanın süresinin dolmasından birkaç gün önce yapıldı.
FİZİKSEL VE CİNSEL SALDIRI İDDİASI
Kennedy şikayetinde, 1989'un başlarında 26 yaşında ve modelken New York'taki bir gece kulübünde Axl Rose ile tanıştığını söyledi. Rose'un birkaç saat sonra kaldığı otel suitinde kendisine fiziksel ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.
Şikayete göre Axl Rose; Kennedy ve bir başka mankeni otel odasında alkol ve uyuşturucu kullanmaya davet etti.
"GECE İLERLEDİKÇE ONUNLA İLGİLİ FİKİRLERİM DEĞİŞTİ"
Eski manken, Rose'un ilk olarak kendisini öpmesini çok dert etmediğini ancak gece ilerledikçe ünlü rockçıyla ilgili görüşlerinin değiştini vurguladı. Kennedy, daha sonra Axl Rose'un diğer mankenle birliktelik yaşadıklarına tanık olduğunu anlattı. Sheila Kennedy, ardından da Rose'un tartışmada kendisine fiziksel olarak saldırdığını ileri sürdü.
Şikayet dilekçesine göre; Axl Rose, mankeni saçlarından tutup, suitin yatak odasına götürmeye çalıştı. Kennedy, odadan çıkmaya çalıştığını ancak Rose'un buna izin vermeyip, cinsel saldırıya giriştiğini iddia etti.