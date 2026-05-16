        Haberler Bilgi Spor GÜNÜN MAÇLARI 16 MAYIS CUMARTESİ: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bugünkü maç programı

        Günün maçları 16 Mayıs Cumartesi: Bugün maç var mı, kimin maçı var?

        16 Mayıs 2026 Cumartesi günü futbol dünyasında heyecan dolu bir maraton yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'de haftanın kritik mücadeleleri oynanırken, Almanya Bundesliga'da sezonun kaderini belirleyecek son hafta karşılaşmaları aynı saatte başlayacak. Suudi Arabistan Pro Lig'de ise yıldız futbolcuların sahne alacağı önemli maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Günün maç programı, başlama saatleri ve dikkat çeken detaylar merak konusu oldu. İşte 16 Mayıs bugünkü maçlar...

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 10:58 Güncelleme:
        Futbol tutkunları için dopdolu bir cumartesi günü geliyor. 16 Mayıs 2026’da Süper Lig’de kümede kalma ve Avrupa yarışı açısından kritik karşılaşmalar oynanacak, Bundesliga’da ise sezonun final haftasında tüm gözler aynı anda başlayacak mücadelelere çevrilecek. 16 Nisan maç programı, gün boyunca sporseverlere yüksek tempolu ve heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte bilgiler...

        Süper Lig:

        17:00 Fatih Karagümrük-Alanyaspor (beIN Sports 1)

        20:00 Gaziantep FK-Başakşehir FK (beIN Sports 2)

        20:00 Samsunspor-Göztepe (beIN Sports 1)

        Almanya - Bundesliga:

        16:30 Eintracht Frankfurt-Stuttgart (S Sport Plus)

        16:30 St. Pauli-Wolfsburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

        16:30 Freiburg-RB Leipzig (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

        16:30 Bayer Leverkusen-Hamburg (S Sport Plus)

        16:30 Union Berlin-Augsburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

        16:30 Mönchengladbach-Hoffenheim (S Sport Plus)

        16:30 Heidenheim-Mainz 05 (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

        16:30 Werder Bremen-Borussia Dortmund (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

        16:30 Bayern Münih-Köln (S Sport Plus)

        Suudi Arabistan - Pro Lig:

        19:05 Al Hilal Riyadh-Neom SC (TRT Spor)

        19:05 Al Akhdoud-Al Khaleej

        21:00 Al Ahli Jeddah-Al Kholood

        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
