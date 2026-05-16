Günün maçları 16 Mayıs Cumartesi: Bugün maç var mı, kimin maçı var?
16 Mayıs 2026 Cumartesi günü futbol dünyasında heyecan dolu bir maraton yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'de haftanın kritik mücadeleleri oynanırken, Almanya Bundesliga'da sezonun kaderini belirleyecek son hafta karşılaşmaları aynı saatte başlayacak. Suudi Arabistan Pro Lig'de ise yıldız futbolcuların sahne alacağı önemli maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Günün maç programı, başlama saatleri ve dikkat çeken detaylar merak konusu oldu. İşte 16 Mayıs bugünkü maçlar...
Süper Lig:
17:00 Fatih Karagümrük-Alanyaspor (beIN Sports 1)
20:00 Gaziantep FK-Başakşehir FK (beIN Sports 2)
20:00 Samsunspor-Göztepe (beIN Sports 1)
Almanya - Bundesliga:
16:30 Eintracht Frankfurt-Stuttgart (S Sport Plus)
16:30 St. Pauli-Wolfsburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)
16:30 Freiburg-RB Leipzig (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)
16:30 Bayer Leverkusen-Hamburg (S Sport Plus)
16:30 Union Berlin-Augsburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)
16:30 Mönchengladbach-Hoffenheim (S Sport Plus)
16:30 Heidenheim-Mainz 05 (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)
16:30 Werder Bremen-Borussia Dortmund (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)
16:30 Bayern Münih-Köln (S Sport Plus)