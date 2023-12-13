Haberler Televizyon Gupse Özay'ın yeni filmi 'Lohusa' konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman yayınlanacak?

Gupse Özay'ın yeni filmi 'Lohusa' konusu nedir? Gupse Özay yeni komedi filmi 'Lohusa' ile beyazperdeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu komedi filmi 19 Ocak'ta vizyona girecek Habertürk Giriş: 13.12.2023 - 18:06 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:06 facebook

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Gupse Özay 4 yıl aradan sonra ekranlara 'Lohusa' filmiyle dönüyor. Özay yeni filmin sadece yeni doğum yapan kadınlara değil aynı zamanda eşlerine, çevresindeki kişilere, henüz anne olmayan, anne olmak istemeyen kadınlara da hitap eden bir film olduğunu söyledi.

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'LOHUSA' FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Filmin yönetmen koltuğunda oturan Kıvanç Baruönü ve başrol oyuncusu Gupse Özay 'Lohusa' filmiyle ilgili, yeni anne ve baba olanlar için ayna görevi görecek bir yapım olduğunu söyledi. Filmin ayrıca geçmişte anne ve baba olanlara nostalji yaşatacağı belirtildi.