Gupse Özay ile Barış Arduç, 30 Temmuz 2020 Perşembe günü evlenecekti. Ne var ki Özay ile Arduç, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın evrakların planlanan süreden daha erken hazırlanmasını sağlamasıyla nikah tarihini bir gün öne çekti. Çeşme'deki nikaha pandemi nedeniyle Gupse Özay ile Barış Arduç'un şahitleri dışında kimse katılmadı.

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 yılında İzmir'de doğmuş, Türk oyuncu ve senaristtir.

Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir. Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT’den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.

31 Ocak 2020 tarihinde, hem yazıp hem oynadığı Eltilerin Savaşı adlı komedi filmi vizyona girmiştir.

FİLMLERİ

Yalan Dünya (2012-2014) Nurhayat

Deliha (2014) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Küçük Esnaf (2016) Burcu

Görümce (2016) (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk (2017)

Deliha 2 (2018) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Eltilerin Savaşı (2020) Sultan (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

ÖDÜLLERİ