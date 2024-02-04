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        Haberler Magazin Gupse Özay: O evdeymiş gibi hissettim

        Gupse Özay: O evdeymiş gibi hissettim

        Ünlü isimler, "İyi Aile Değiliz'i yorumladı. Gülse Birsel, Gupse Özay ve Barış Arduç, filmi izledikten sonra duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 17:16 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:16
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        Haki Biçici'nin yönettiği; Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş, Şinasi Yurtsever, Asiye Dinçsoy, Melisa Doğu, Tarhan Karagöz, Nergis Çorakçı, Yakup Turgut ve Vedat Erincin’i kadrosunda buluşturan ‘İyi Bir Aile Değiliz’ filminin galası ünlü isimleri bir araya getirdi.

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        Gösterim öncesi ve sonrasında filmle ilgili yorumlarda bulunan Gülse Birsel, Gupse Özay, Barış Arduç, Engin Günaydın, Cansu Tosun, Can Bonomo, Esra Ruşan övgü dolu yorumlarda bulunarak herkesi filmi izlemeye davet etti.

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        Gülse Birsel... Senaryo da iyi bir de ekip zaten müthiş, ben çok ümitliyim filmden çok güldürecek gibi geliyor bana, büyük bir zevkle seyrettim.
        Gupse Özay... Çok Sevdiğimiz Haki Biçici yazdı, yönetti. O evdeymiş gibi hissettim.
        Barış Arduç... Muazzam bir uyum içerisindeydiler.

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        Yapımı Olympos’a, yapımcılığı Mustafa Sönmez’e ait sezonun en ilginç ‘aile’ hikâyesini anlatan, ortak yapımcılığını Dilek Aydın, Sinan Eczacıbaşı ve Alihan Yalçındağ’ın üstlendiği ‘İyi Bir Aile Değiliz’ filmi 9 Şubat’ta sinema salonlarındaki yerini alacak.

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        9 Şubat’ta vizyona girecek filmin konusu ise şöyle; Murat, babasını kaybetmenin üzüntüsü içindeyken, bir de bu hengamede cenaze kaybolur. Artık Murat'ın gözünde tüm aile üyeleri şüpheli durumdadır. İlaçlarını içse aslında iyi çocuk olan kuzen Hızır (Erkan Kolçak Köstendil), rahatsız edici şekilde yardım sever diğer kuzen Sinan (Sarp Apak), ailenin ayaklı gazetesi Çiçek (Derya Karadaş), işbirlikçi kapıcı (Şinasi Yurtsever) ve tüm diğer garip aile üyeleri, 24 saat süren bu hengamede Murat'ı giderek çileden çıkartırlar.

        #İyi Bir Aile Değiliz
        #gupse özay
        #gülse birsel
        #Barış Arduç

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