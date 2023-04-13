Köye kamera sistemi kuruldu... Gurbetçiler özlemlerini böyle gideriyor!

Onların da hem ailelerini hem de köyün güzelliklerini görmelerini istedik. Avrupa'da köylümüz çok, köye hasretler. Türkiye'de özel sektörde çalışıp gelemeyenler de var. Köyü görmek istediklerini söylüyorlardı bana. Ben de bu atılımı yaptım. Şu an 32 gurbetçimizde QR kodu var. Köydeki her şeyimizi görüyorlar" dedi.