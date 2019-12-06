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Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton siyanür ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi.

siyanür
İHA

İran’a gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısına gelecek bir TIR'a ilişkin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce alınan ihbar üzerine harekete geçildi. Konu hakkında gerekli araştırma ve inceleme yapılarak elde edilen bulgu ve bilgiler Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne iletildi.

 

 

Sınır kapısına gelen şüpheli araç, ekiplerce durduruldu. Aracın yükünün resmi belgelerde “sodyum” olarak beyan edilmesine rağmen kimyasal maddenin içerisinde bulunduğu 360 adet varilin üzerinde “sodyum siyanür” ifadesinin bulunduğu tespit edildi.

 

Bunun üzerine aracın etrafında çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmamak üzere gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Özel kıyafetler giyen uzmanlar tarafından araçta taşınan maddeden numune alındı. Bakanlığa bağlı uluslararası akreditasyon sahibi laboratuvarda gerçekleştirilen analizler sonucunda yükün sodyum siyanür isimli zehirli kimyasal olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan 18 bin 400 kilogram sodyum siyanür maddesine ilişkin sorumlular hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldı.

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