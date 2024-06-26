Gürcistan: 2 - Portekiz: 0 | MAÇ SONUCU
EURO 2024 F grubu 3. ve son maçında Gürcistan, Portekiz'i 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Gürcistan, en iyi üçüncülerden biri olarak son 16'ya yükseldi. Daha önce son 16 turunu garantileyen Portekiz ise 6 puanla lider tamamladı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F grubu son maçında Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya geldi. AufSchalke Stadyumu'nda oynanan müsabayı kazanan 2-0'lık skorla Gürcistan oldu.
Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 2'de Khvicha Kvaratskhelia ve 57. dakikada penaltıdan Georges Mikautadze attı.
En iyi üçüncülerden biri olarak son 16 turuna yükselen Gürcistan, grubu 4 puanla tamamladı. Portekiz ise 6 puanla lider bitirerek adını son 16'ya yazdırdı.