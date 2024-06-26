Gürcistan: 2 - Portekiz: 0 | MAÇ SONUCU EURO 2024 F grubu 3. ve son maçında Gürcistan, Portekiz'i 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Gürcistan, en iyi üçüncülerden biri olarak son 16'ya yükseldi. Daha önce son 16 turunu garantileyen Portekiz ise 6 puanla lider tamamladı.

Habertürk Giriş: 26.06.2024 - 23:55 Güncelleme: 26.06.2024 - 23:55 facebook

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