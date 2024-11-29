Gürcistan'da AB yanlılarından büyük protesto

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Başbakan Kobakhidze'nin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınmasına yönelik kararı nedeniyle dün gece başlayan protesto gösterisi devam ediyor.

Bazı göstericiler parlamentonun ön kapısını korumak için kurulan çelik bariyerine farklı eşyalarla vurarak zarar vermeye çalışırken binanın bir tarafını kuşatmaya çalışan göstericiler ile polis arasında arbedeler yaşandı.

AA'nın haberine göre; Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri göstericilere önce tazyikli su ile müdahale etti.

Kobakhidze, "Zor bir yol olacak. Önümüzde yaklaşık 6 yıl var, hedefimiz daha önce de söylediğimiz gibi 2030 yılında Avrupa Birliği'ne katılmaktır." demişti.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunu 2028'e kadar gündeme getirmeyeceklerine yönelik karar aldıklarını duyurmuştu.

Bazı Avrupalı siyasetçileri Gürcistan'ın iç işlerine karışmakla suçlayan Kobakhidze, "Avrupa Parlamentosu, geçen 3 yılda sadece Gürcistan toplumunun değil aynı zamanda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyinin de kabul etmediği, yalan ve hakaretlerle dolu 5 kararı kabul etti." diye konuşmuştu.

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Son yıllarda ülkesinin iç işlerine karışan bazı Avrupalı siyasetçilerin, AB üyeliğiyle ve AB'nin parasıyla Gürcistan'a şantaj yaptığını belirten Kobakhidze, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık. Ayrıca 2028 sonuna kadar AB'den gelecek her türlü bütçe hibesini reddediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.