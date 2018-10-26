Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı için 25 aday yarışacak

Gürcistan'da seçmenler, 28 Kasım'da yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek. Seçimde 25 aday, cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

Gürcistan'da 28 Kasım'daki seçimde yarışacak cumhurbaşkanı adayları şöyle: Mikheil Saluaşvili, Giorgi Liluaşvili, Zviad Bagdavadze, Vakhtang Gabunia, Levan Çkheidze, Şalva Natelaşvili, Kakhaber Çiçinadze, Davit Bakradze, Zviad İaşvili, Davit Usupaşvili, Kakha Kukava, Gela Khutsişvili, Salome Zurabişvili, Zviad Mekhatişvili, Teimuraz Şaşiaşvili, Tamar Tskhoragauli, Akaki Asatiani, Besarion Tediaşvili, Zurab Japaridze, Vladimer Nonikaşvili, İrakli Gorgadze, Grigol Vaşadze, Mikheil Antadze, Giorgi Abdriadze ve Otar Meunargia.

Anketler, hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin desteklediği Grigol Vaşadze ile muhalefet partisinin adayı Davit Bakradze'nin öne çıkan adaylar olduğunu gösteriyor.

Adaylardan Zurabişvili ve Vaşadze daha önce dışişleri bakanlığı yaparken, Bakradze ise parlamento başkanı olarak görev yapmıştı.

Seçimde ilk turda kazanmak için adaylardan birinin yüzde 50'nin üzerine çıkması gerekiyor. Anketler seçimin ikinci tura kalacağını gösteriyor.

Anayasada yapılan son değişikliğe göre cumhurbaşkanı, 2023'ten itibaren parlamento tarafından seçilecek.

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