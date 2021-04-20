Gürcistan'da siyasi krizi sonlandıran anlaşma 0:00 / 0:00

AA

Gürcistan'daki siyasi gerginliğin azaltılması amacıyla hükümet ve muhalefetin imzalaması için Michel'in dün hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma metni, Tiflis'te Orbeblianebi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Michel'in online katıldığı törene Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, AB ile ABD'nin Tiflis Büyükelçileri ile muhalefet partilerin liderleri ve temsilcileri katıldı.

Anlaşma, iktidardaki Gürcü Hayali partisinden Parlamento Başkanı Talakvadze, muhalefet partilerinin liderleri ve yetkilileri tarafından imzalandı.

AA'nın haberine göre; törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, bugün tarihi bir gün yaşadıklarını, ülkenin demokrasisi için önemli bir sürecin başladığını belirterek, " Böyle fırsatı elde etmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Herkes için çok önemli gün." dedi.

Zurabişvili, ülkesinin AB ile entegrasyonu sürecinin daha hızlı ilerlemesini arzu ettiklerini belirterek, Michel'i yarın için Tiflis'e davet etti.

Michel ise anlaşmaya imza atan tarafları tebrik ederek, siyasi uzlaşmanın Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik geleceği için önem taşıdığını ifade etti.

Michel, 6 hafta önce Gürcistan'da resmi temaslarda bulunduğunda siyesi krizin çözülmesi için taraflar arasında yeni diyalogu başlattıklarını hatırlatarak, "Bu gece Brüksel'deyim ama kalbim bugün Gürcistan'da. Gürcistan'a gelişimden 6 hafta sonra siyasi kriz bitti." diye konuştu.

Michel, yarın Tiflis'e geleceğini ve burada siyasi partileri ile bir araya gelerek Gürcistan ile AB'nin ilişkileri güçlendirecek ortak adım atmak için gerek konularını görüşeceğini söyledi.

ANLAŞMA METNİ, MUHALEFETTE GÖRÜŞ AYRILIĞI YARATMIŞTI

Tüm tarafların imzalanması durumunda, muhalefetin siyasi tutuklu olarak nitelediği iki kişinin serbest bırakılması için parlamentoda yasa tasarısının onaylanması, bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerde iktidardaki Gücü Hayali Partisinin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçimlerin yapılması, parlamentoda görev dağılımı, seçim sisteminin iyileştirilmesi konularını içeren maddeler, muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu.

Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile yine büyük partilerden Avrupalı Gürcistan anlaşma imzalaması konusunda çekimser kalmıştı.

ÜLKEDEKİ SİYASİ GERGİNLİK

Gürcistan'da iktidar ile muhalefet arasında 31 Ekim 2020'deki genel seçimlerden beri süren kriz 23 Şubat'ta ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın gözaltına alınmasıyla artmıştı.

Genel seçimlerde, seçim barajını aşan muhalefet partilerinin çoğu seçim sonuçlarını kabul etmeyerek parlamentoya girmedi. Hükümetin çağrısına rağmen muhalefet, sokak protestolarını devam ettirerek erken seçim talep ediyordu.

Melia'nın çok sayıda polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınması ise ülkede yeni protestolara ve Tiflis'te parlamento binasının karşısında çadırların kurulmasına neden olmuştu.

Hükümet yetkilileri ise seçimlerin gayet şeffaf ve demokratik yollarla yapıldığını, yeni seçimlerin yapılmasına ihtiyaç olmadığını belirterek, muhalefeti parlamentoya girmeye davet etmişti.

Michel'in hazırladığı anlaşmayı bugün imzalayan partiler ve milletvekillilerin artık parlamentoya girmesi bekleniyor.