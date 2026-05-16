Gürcistan Rustaveli Ulusal Tiyatrosu İstanbul'da
Gürcistan Rustaveli Ulusal Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın konuğu olarak, 29-30 Mayıs tarihlerinde saat 20.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Zincire Vurulmuş Prometheus" oyunuyla seyirci karşısına çıkacak...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları uluslararası iş birliklerine bir yenisini ekliyor. Şehir Tiyatroları Gürcistan’ın en büyük ve köklü tiyatrosu Rustaveli Ulusal Tiyatrosu’nu İstanbul’da konuk ediyor.
1921'den bu yana Gürcistan'ın milli şairi Şota Rustaveli'nin adını taşıyan tiyatro, 29 Mayıs ve 30 Mayıs tarihlerinde saat 20.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Zincire Vurulmuş Prometheus (Prometheus Bound)” oyunuyla seyirci karşısına çıkacak.
Oyun Hakkında
“Aiskhylos, Prometheus’a üç oyun adamıştır; ancak bunlardan yalnızca biri, ‘Zincire Vurulmuş Prometheus’, günümüze ulaşmıştır. Aiskhylos’un bu oyununda insan, insanlığı kurtarmak için mücadele eder. Zeus, Prometheus’u cezalandırır. Ancak Prometheus savaşmaya devam eder ve kahramanca tavrından vazgeçmez. Sonunda tüm engellere karşı koyar...
Yöneten: Robert Sturua
Yazar – Aiskhylos
Sahne uyarlaması ve yönetmen – Robert Sturua
Çeviri – Robert Sturua ve Nino Kantidze
Dekor tasarımı – Ana Ninua, Merab Merabishvili ve Robert Sturua
Kostüm tasarımı – Ana Ninua
Müzik düzenlemesi – Svimon Jangulashvili ve Robert Sturua
Koreograf – Kote Purtseladze
Yönetmen yardımcısı – Tea Margvelashvili
Oyuncular:
Manana Abramishvili, Nino Arsenishvili, Goga Barbakadze,
Luka Guledani, Buka Tolordava, Kakha Kupatadze, Irakli Kereselidze,
Eka Mindiashvili, Eka Molodianshvili, Marita Meskhoradze, Beka
Medzmariashvili, Malkhaz Kvrivishvili, Keti Svanidze, Gagi Svanidze,
Beka Songhulashvili, Davit Uplisashvili, Keti Khitiri, Levan Khurtsia.
Oyun biletleri gişelerden ve biletinial.com'dan temin edilebilir.