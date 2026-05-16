Gürcistan Rustaveli Ulusal Tiyatrosu İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları uluslararası iş birliklerine bir yenisini ekliyor. Şehir Tiyatroları Gürcistan’ın en büyük ve köklü tiyatrosu Rustaveli Ulusal Tiyatrosu’nu İstanbul’da konuk ediyor.

1921'den bu yana Gürcistan'ın milli şairi Şota Rustaveli'nin adını taşıyan tiyatro, 29 Mayıs ve 30 Mayıs tarihlerinde saat 20.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Zincire Vurulmuş Prometheus (Prometheus Bound)” oyunuyla seyirci karşısına çıkacak.

Oyun Hakkında

“Aiskhylos, Prometheus’a üç oyun adamıştır; ancak bunlardan yalnızca biri, ‘Zincire Vurulmuş Prometheus’, günümüze ulaşmıştır. Aiskhylos’un bu oyununda insan, insanlığı kurtarmak için mücadele eder. Zeus, Prometheus’u cezalandırır. Ancak Prometheus savaşmaya devam eder ve kahramanca tavrından vazgeçmez. Sonunda tüm engellere karşı koyar...

REKLAM

Yöneten: Robert Sturua

Yazar – Aiskhylos

Sahne uyarlaması ve yönetmen – Robert Sturua

Çeviri – Robert Sturua ve Nino Kantidze

Dekor tasarımı – Ana Ninua, Merab Merabishvili ve Robert Sturua

Kostüm tasarımı – Ana Ninua

Müzik düzenlemesi – Svimon Jangulashvili ve Robert Sturua

Koreograf – Kote Purtseladze

Yönetmen yardımcısı – Tea Margvelashvili

Oyuncular:

Manana Abramishvili, Nino Arsenishvili, Goga Barbakadze,

Luka Guledani, Buka Tolordava, Kakha Kupatadze, Irakli Kereselidze,

Eka Mindiashvili, Eka Molodianshvili, Marita Meskhoradze, Beka

Medzmariashvili, Malkhaz Kvrivishvili, Keti Svanidze, Gagi Svanidze,

REKLAM

Beka Songhulashvili, Davit Uplisashvili, Keti Khitiri, Levan Khurtsia.

Oyun biletleri gişelerden ve biletinial.com'dan temin edilebilir.