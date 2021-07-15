'Kurtlar Vadisi' açıklaması 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gürkan Uygun, önceki gün Türkiye Lider Markalar Ödülleri Töreni'nde 'Yaşam Boyu Başarı' ödülünü aldı.

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, "Böyle bir ödüle layık görülmek çok hoş bir duygu. En son canlandırdığım 'Hasan Sabbah' karakteri çok sevildi. Görüştüğüm yeni projeler var. Çok yakında bir sürpriz yapabilirim. Ben proje seçerken dijital ya da geleneksel medya ayrımı yapmıyorum. Benim için en önemli olan şey senaryo..." diyerek, duygularını ifade etti.

'Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı yönündeki iddialar hakkında konuşan Gürkan Uygun, "Bu söylentilerini ben de sizler gibi duyuyorum ama bir bilgim yok." dedi.

Uygun, ödülünü Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin elinden aldı.

47 yaşındaki ünlü oyuncu Gürkan Uygun, 'Kurtlar Vadisi'nde 9 yıl boyunca canlandırdığı 'Memati Baş' karakteriyle tanınmıştı.