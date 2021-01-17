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Gurme Engin Ar'ın gelişi ortalığı karıştırdı!

SHOW TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin dün akşam yayınlanan bölümü seyircilere keyif dolu anlar yaşattı. Feride'nin önerisiyle Yıldız, restorana tekrar müşteri çekmek ve durumu düzeltmek için ünlü gurme Engin Ar'ı davet etti. Gurme Engin Ar'ın Ordu'ya gelişi restoran için yeni bir umut ışığı oldu ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Ünlü gurmenin Ordu'ya asıl geliş sebebi öğrenildiğinde ise Kuzey ve Yıldız çileden çıktı

Gurme Engin Ar'ın gelişi ortalığı karıştırdı!
HABERTURK.COM

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümü seyircilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Ünlü gurme Engin Ar'ı, Ordu'da güzel bir şekilde ağırlamak isteyen Kuzey, Sefer ve Ruhi için işler planladıkları gibi gitmedi. Ünlü gurmenin Ordu'ya asıl geliş sebebi öğrenildiğinde ise Kuzey ve Yıldız çileden çıktı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ABC1’de yüzde 4.76 reyting ve yüzde 9.26 izlenme payı, AB’de yüzde 2.96 reyting ve 6.26 izlenme payı, Total’de 6.55 reyting ve yüzde 13.04 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #SadeceHuzur etiketi uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

YILDIZ'IN ZOR ANLARI!

Kuzey ile Yıldız, sonunda hayalini kurdukları sabaha kendi evlerinde uyandı ancak rüya gibi evlerinde baş başa olan ikilinin bu hali çok uzun sürmedi. Feride, Gökçe ve Mine'nin gelişi Kuzey'in hayallerini suya düşürdü. Yıldız, Kuzey'in kızlarıyla yaşamak isterken, bu isteği ona evde zor anlar yaşattı.

Kenafir Team'in büyük kavgası;

CEVHER'İN YENİ GÖZDESİ; FAHRİYE!

Cevher, evlenmek için kendisine yeni bir talip ararken bu sefer destek Yıldız'dan geldi. Yıldız'ın arkadaşı Fahriye'yi restoranda gören Cevher, ondan çok etkilendi. Cevher'in, Fahriye'yi etkilemek için okuduğu şiirler ise eğlenceli anlara sahne oldu.

ENGİN AR, KUZEY VE YILDIZ'I ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Yıldız'ın asıl problemi ise restorandaki işlerin kötüye gitmesiydi. Restorana tekrar müşteri çekerek durumu düzeltmek için Feride'nin önerisi ünlü gurme Engin Ar oldu. Gurme Engin Ar'ın Ordu'ya gelişi restoran için yeni bir umut ışığı oldu ancak işler planlandığı gibi gitmedi.

Yıldız, restoranda büyük bir hazırlık yaparken Kuzey, Sefer ve Ruhi de Engin Ar'ı ağırladı. Hep birlikte ördek avına gittiklerinde Engin Ar'ın başına gelmeyen kalmazken, balık tutmaya gittiklerinde ise ortaya çıkan bir gerçek Kuzey'i çileden çıkardı. Gurme Engin Ar, Feride ile görüşmek için geldiğini söyleyince "This is Ordu!" kurbanı oldu.

Engin Ar'a ise asıl büyük darbe finalde Yıldız'dan geldi. Restorana gelen Engin Ar'ın, Feride ile ilgili düşüncelerini Kuzey'den öğrenen Yıldız, ünlü gurmenin kafasında şişe kırarak duruma son noktayı koydu.

"This is Ordu!"nun yeni kurbanı, Engin Ar;

Yıldız, Engin Ar'a haddini bildiriyor;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 48. bölüm tanıtımı yayınlandı. Engin Ar'ın yaralanmasından sonra suçu kimin üstleneceği konusunda telaşa düşüldüğü tanıtımda Kuzey, Engin Ar'ı kulübeye kapatmaya karar veriyor. Polislerin Yıldız'ı karakola götürdüğü anlar dikkat çekerken, "Engin Ar yüzünden Yıldız tutuklanacak mı?" sorusu akıllara geliyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 48. Bölüm Tanıtımı;

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