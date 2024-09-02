Gürpınar'da palamut bolluğu yaşandı

Akkoyun, palamudun bu sene bol olduğunu belirterek "Halkımızı bu sene bol bol palamut yemeye davet ediyorum. Sağlık için balık. Dünya üzerinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağı şu anda bizim için. Balığın durumuna göre halde palamudun çifti 150-200 lira arasında satılıyor." dedi.