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Başarılı oyuncu Gurur Aydoğan ve nişanlısı Başak Güröz, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 24 Ağustos’ta dünyaevine girmeye hazırlanan çift, tüm hızlarıyla düğün hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi. Damatlık provasına geldiğini söyleyen Gurur Aydoğan, prova sonrasında nişanlısı Başak Güröz ile alışveriş merkezinde bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.