'GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey)' gala yaptı

BKM ve DOT ortak yapımı, Jane Austen'ın 1813 tarihli Gurur ve Önyargı (Pride and Prejudice) adlı klasik eserinin Isobel McArthur tarafından eğlenceli bir komediye dönüştürülen ve DOT’un Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yönetmenliğinde sahnelenen “GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey)” tiyatro oyununun galası geçtiğimiz akşam (14 Ocak) Maximum Uniq Hall’de gerçekleşti.

McArthur’un asi, komik ve radikal uyarlaması, Austen’ın zarif dünyasını baştan aşağıya sarsarken; Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı tüm karakterleri sahnede bir arada olağanüstü bir performansla canlandırarak, Gurur ve Önyargı’nın klasik dünyasını eğlenceli bir yorumla yerle bir ediyor.

Dekoru, ışıkları, kostümleri, müzikleri, oyunculukları ve en önemlisi de sahneden taşan kız neşesiyle seyircilere 2 perde de 140 dakika boyunca eşsiz anlar yaşatan Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Galaya Abdullah Oğuz, Arzu Kaprol, Başak Gümülcinelioğlu Çitanak & Çağrı Çitanak, Burcu Kara, Dolunay Soysert, Engin Hepileri, Erdil Yaşaroğlu & Begüm Kütük Yaşaroğlu, Hakan Salınmış, Hatice Aslan, Hülya Eltemur, Begüm Karamahmutoğlu, İdil Lüleci, Levent Erden, Mert Öner, Mevlüt Akyıldız & Aşkın Önenoğlu Akyıldız, Mirgün Cabas, Pınar Tezcan Özçapkın, Şükrü Özyıldız, Yusuf Akgün gibi isimler katıldı.

Eğlenceli, enerjik ve cesur bir uyarlama arayan tiyatro severler için Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)’in yaklaşan oyun tarihleri ise şöyle;