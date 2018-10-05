BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nobel Barış Ödülü sahiplerini tebrik etmek için yayımladığı mesajında, cinsel şiddet mağdurlarını savunan Dr. Mukwege ve Murad'ın insanlığın ortak değerlerini savunduklarını belirtti.

Nadia Murad'ın Irak'ta DEAŞ'ın tarif edilemez şiddetine maruz kalan kadın ve kız çocuklarının sesi olduğuna, Mukwege'nin de korkusuzca çatışma ortamlarında tecavüze, korkunç şiddet, sömürü ve ihlallere maruz kalan kadınların haklarını savunduğuna dikkati çeken Guterres, ''İnsan onurunun savunucularına verilen bu ödül ayrıca dünya çapında unutulmuş çok sayıda kurbanın da ödülü oldu.'' ifadesini kullandı.

Denis Mukwege

Hayatının çoğunu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki cinsel şiddet mağdurlarına yardım etmeye adayan jinekolog Denis Mukwege, yıllardır tecavüz mağdurlarının tedavisi için uğraşıyor.

Mukwege ve ekibinin, cinsel saldırılara maruz kalmış binlerce kişiyi tedavi ettiği biliniyor.

1955 doğumlu aktivist ve insan hakları savunucusu Kongolu jinekolog, savaş ortamında tecavüze uğrayan kadınları Bukavu’da kurduğu "Panzi" isimli hastanede tedavi etmesiyle tanınıyor.

Kongolu doktor, aralarında BM İnsan Hakları Ödülü'nün de bulunduğu çok sayıda uluslararası ödüle sahip.

Nadia Murad

Terör örgütü DEAŞ tarafından 2014'te 21 yaşındayken kaçırılan ve 6 erkek kardeşi öldürülen Ezidi aktivist Nadia Murad, örgütten kaçmayı başararak Almanya'ya gitmişti.

Eylül 2016'da "BM İyi Niyet Elçisi" ilan edilen Murad, 2017'de Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Vaclav Havel Ödülü'ne layık görülmüştü.

Kaçtığından beri insan ticaretini durdurmak için mücadele veren Murad, BM'deki görevi sırasında özellikle insan ticareti mağduru mülteci kadın ve genç kızlar konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunuyor.

Bu yıl ödül için 216’sı kişi, 115’i kurum olmak üzere toplam 331 aday bulunuyordu.

Komite geçen yıl, Nobel Barış Ödülü'nün nükleer silah kullanımının yıkıcı sonuçlarına dikkati çektiği ve bu silahların anlaşma temelinde yasaklanması amacıyla harcadığı çığır açan çabalar dolayısıyla Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası'na (ICAN) verildiğini açıklamıştı.

NOBEL BARIŞ ÖDELİ

1901'den bu yana 99 kez Nobel Barış Ödülü verildi.

Ödüle 106 kişi ve 27 örgüt layık görüldü. Nobel Barış Ödülü, tarihinde sadece iki kez 3 kişiye verildi: 1994'te Yaser Arafat, Şimon Perez ve Yitzak Rabin, 2014'te ise Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee ve Tevekkül Karman, Nobel Barış Ödülü'nün sahibi oldu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi 1917, 1944 ve 1963'te 3 kez, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de 1954 ve 1981'de 2 kez Nobel Barış Ödülü'ne layık bulundu.





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