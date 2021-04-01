'Güvenlik Soruşturması' teklifinde tansiyon yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa'Güvenlik Soruşturması' teklifinde büyük gerilim - Haberler
ABONE OL

'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nde Meclis'te tansiyon yükseldi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasındaki tutumuna tepki gösterdi. Özkan, "Teklifin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ederek, milli iradeyi örseleme girişimlerini bertaraf edeceğiz, boşa çıkaracağız" dedi. TBMM Başkanvekili Haydar Akar da, teklifin görüşmeleri sırasında yapılan oylamadaki kararından geri adım atmadığını, yaptığı bütün işlemlerin önce Anayasa daha sonra da İçtüzük kurallarına uygun olduğunu söyledi

'Güvenlik Soruşturması' teklifinde büyük gerilim - Haberler
'Güvenlik Soruşturması' teklifinde tansiyon yükseldi
0:00 / 0:00
Genel

AK Parti'li Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin Genel Kurul'daki görüşmelerinde, TBMM Başkanvekili Akar'ın taraflı davrandığını söyledi.

Özkan, "CHP’li Meclis Başkanvekili Haydar Akar, görevini yaparken tarafsızlık ilkesini bir tarafa bırakarak adeta CHP ile 'temsil tertip' tasarlayarak bir yaklaşım sergilediğine tanık olduk ve suçüstü şekliyle yakalandı. CHP'li Meclis Başkanvekili Akar, teklifin maddelerine geçilmesi oylanırken; oyları saymakla yetkili ve görevli olan katip üyelere, oyları sayması talimatını vermiştir. İki katip üye, oyları sayma işlemlerini yapmadan 'kabul edenler', 'etmeyenler' diyerek, 'kabul edilmemiştir' kararını verip oturumu kapatmıştır. Vermiş olduğu bu karar, her şeyden önce İçtüzüğe, Anayasa'ya, Meclisin çeyrek asırlık mutabakatlarına ve teamüllere aykırıdır" dedi.

'AYKIRI HAREKET ETTİ'

Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda oylamaların nasıl yapıldığına ilişkin içtüzüğün ilgili maddelerini ve oylama sırasında Genel Kurul tutanaklarını basın mensupları ile paylaştı. Özkan, TBMM Başkanvekili Akar'ın, CHP Genel Merkezi'nden gelen talimatlar üzerine bu usulsüz tutumu sergilediğinin, Meclis tutanaklarına da yansıdığına işaret ederek, "CHP'li Meclis Başkanvekili Akar'ın, hem Anayasa hem İçtüzük hem mutabakatlar hem de bugüne kadarki teamüllere aykırı hareket ettiği, suçüstü haliyle sübut bulmuştur" diye konuştu.

'BOŞA ÇIKARACAĞIZ'

Özkan, CHP'li Akar'ın, kanun teklifi görüşmelerinin, milli iradenin ve Meclis iradesinin çiğnenmesi suretiyle engellenmesi girişiminde bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Milletimiz bunları iyi biliyor. Tek parti uygulamalarını ve özellikle fırsatı buldukça milli iradeyi, Meclisin iradesini örseleme gayreti içinde olduklarını biliyoruz. Bu anlamda CHP'li Meclis Başkanvekili'nin, milletvekilleri ve grup başkanvekilleriyle tezgahladığı bu tertibi deşifre ettik, itirazımızı yaptık. Onlar istese de istemese de bu ülkede milli irade tecelli edecektir ve bunun da gereğini Meclis Başkanlık Divanı, aldığı kararla ortaya koymuştur. İnşallah bugün Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ederek, milli iradeyi örseleme girişimlerini bertaraf edeceğiz, boşa çıkaracağız."

CHP'Lİ ÖZEL: REDDEDİYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetiyle teklifin maddelerine geçilmesine dair oylama sonucuna ilişkin Meclis Başkanlık Divanı'nın toplanmasına tepki gösterdi. Şentop'un, Genel Kurulun dünkü birleşimine ilişkin kayıtların bütün tutanak ve görüntülerde açık şekilde yer aldığı halde oylamayı yeniden yaptırmaya ve bir yıl gündeme alınmayacak bir teklifi yeniden gündeme aldırmaya çalıştığını savunan Özel, "Son derece gergin, kızgın üslupla da bir tahakküm kurmaya çalışıyor. Bunu reddediyoruz. Başkanlık Divanı'nın, Meclisin siyasi tarihine AK Parti ve MHP imzasıyla bir kara leke daha bırakmamasını ümit ederiz" diye konuştu.

"MECLİS'İN İRADESİ BURADADIR"

TBMM Başkanvekili Haydar Akar da, grup başkanvekillerinin söz taleplerini karşılamasının ardından, "Dünkü oylamadaki kararımdan geri adım atmış değilim. Yaptığım bütün işlemler, önce Anayasa daha sonra da İçtüzük kurallarına uygundur. TBMM, sadece iktidar partisinin taleplerini karşılamakla yükümlü değildir. Meclis'in iradesi buradadır. Burada yapılan sayım sonucunda kararımın arkasında duruyorum. Farklı yollardan, İçtüzüğün siyasi partilere vermiş olduğu yetkileri kullanarak, milli iradenin tecelli ettiği ortamda alınmış bir kararın geri alınmasını doğru bulmadığımı bir kez daha ifade ediyorum." diyerek birleşime ara verdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Afrin'de PKK/YPG üyesi iki kadın canlı bomba, eylem öncesi bombalarla yakalandı
GÜNDEMEylem öncesi bombalarla yakalandılar
Sakarya'da kamuflaj ve kılıç ile yakalanan DEAŞ’lı cezaevine gönderildi
GÜNDEMViyana’daki saldırıya benzer eylem yapamadan ...
Polis Haftası ne zaman 2021? Polis Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
GÜNDEMPolis Haftası ne zaman 2021?
Arazide toprağa gömülü kişiyi uyuşturucu ticareti sırasında arkadaşı öldürmüş
GÜNDEMUyuşturucu ticareti sırasında öldürülmüş!
Mevlid Kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili hangi tarihe denk geliyor? Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEMMevlid Kandili ne zaman 2021?
Ukrayna nerede, hangi kıtaya bağlı? Ukrayna nüfusu kaç, başkenti neresi?
GÜNDEMUkrayna nerede, hangi kıtaya bağlı?
Seyir halindeyken durduruldu, içinden cephanelik çıktı! Son dakika haberleri
GÜNDEMİçinden cephanelik çıktı!
Camiden müzik yayınına inceleme - Haberler
GÜNDEMCamiden müzik yayınına inceleme
Gamze Pala'nın katilinden skandal ifade! - Haberler
GÜNDEMGamze Pala'nın katilinden skandal ifade!
En güzel Cuma mesajları 2 Nisan - Resimli, kısa, ayetli, dualı hadisli Cuma mesajı ve sözleri 2021
GÜNDEMEn güzel Cuma mesajları 2 Nisan!