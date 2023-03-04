'Güzel Günler'de Derya Bedavacı sürprizi

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı’nın yaptığı, Selin Tunç tarafından kaleme alınan sevilen dizisi 'Güzel Günler', pazar akşamı on dördüncü bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümüne ise ünlü şarkıcı Derya Bedavacı konuk oluyor.