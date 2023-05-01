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'Güzel Günler'de korkutan yangın!

Show TV'nin sevilen dizisi 'Güzel Günler'in yeni bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Kafede çıkan yangın Selma’yı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakırken, nasıl kurtulacağı merak konusu oldu

'Güzel Günler'de korkutan yangın! - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Show TV'nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’ dün akşam yüzleri güldüren eğlenceli bölümüyle izleyicilerini ekran başına topladı. Final sahnesinde yaşanan çarpıcı gelişme ise korku dolu anlara sahne oldu. Kafede çıkan yangın Selma’yı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakırken, nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.

Dün akşam yayınlanan bölümde; Atakan ve Altan’ın sahte evlilik protokolü evin ortasına bomba gibi düştü. Çok sinirlenen Kıymet, Atakan’a sert bir konuşma yaptı. Atakan annesinin gönlünü almak ve kendini affettirmek için kolları sıvadı. Atakan’ın kendi karışımıyla hazırladığı kahvesinin satışını yapabilmek için bütün kafe var gücüyle çalışmaya başladı. Atakan’ın en büyük destekçisi Altan olurken Mihran, Selma, Füsun ve Feyyaz da ikiliyi yalnız bırakmadı. Selma, Cihangir’e karşı tavrını koyup işi bırakarak Mihran’ın yanında yer aldı. Atakan kahvesinden elde ettiği başarıyla Altan’la birlikte Kıymet’in karşısına geçip kendilerini affettirdiler. İkilinin evliliği üzerindeki şüpheler kalkıp işler yoluna girdi derken kafede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

İşte Selma’nın yangının ortasında kaldığı final sahnesi;

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güzel Günler’in 22. bölüm tanıtımı yayınlandı. Feyyaz’ın Aleyna’ya ayrılık konuşması yaptığı tanıtımda Kıymet’in “Bu ikinci yangınla beraber bu düşmanlık bitecek” sözleri dikkat çekiyor. Mihran, Selma ve Leylim’i evine getirirken tüm aile onları sıcak bir şekilde karşılıyor. Saliha’nın ne tepki vereceği ise merakla bekleniyor.

'Güzel Günler'in 22. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler' yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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